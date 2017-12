Faptul că obezii pot fi sănătoși pe termen lung este un mit

Ideea că obezii pot fi sănătoși pe termen lung este un mit în majoritatea cazurilor, arată un studiu britanic apărut luni în revista American College of Cardiology și preluat de 20minutes.fr. Studiul contrazice o altă cercetare, publicată în 2 ianuarie în Journal of Clinical Investigation și desfășurată de oameni de știință de la Washington University School of Medicine din St Louis (Missouri), potrivit căreia unii obezi ar fi sănătoși și și-ar păstra starea bună de sănătate pe măsură ce avansează în vârstă. Experții consideră că o persoană obeză sănătoasă este cea care nu prezintă niciun factor de risc de sindrom metabolic, cum ar fi diabetul. Cercetătorii de la departamentul de epidemiologie de la University College din Londra au ținut sub observație 2.521 de persoane, bărbați și femei, între 39 și 62 de ani, timp de 20 de ani, cărora le-au măsurat periodic indicele de masă corporală, nivelul colesterolului, glicemia, rezistența la insulină și tensiunea arterială. La peste 51% dintre obezii 'sănătoși' care au participat la studiu s-a constatat o înrăutățire a stării de sănătate pe parcursul celor 20 de ani, în timp ce numai 11% au scăzut în greutate și au avut o sănătate mulțumitoare. Ceilalți 38% au rămas obezi și sănătoși pe durata studiului. 'Ipoteza principală formulată în cazul obezilor sănătoși este că starea lor de sănătate rămâne stabilă pe termen lung, lucru care nu este valabil pentru că sănătatea lor se degradează în timp. Unii adulți obezi sănătoși riscă mult mai mult să se îmbolnăvească decât persoanele cu greutate normală', arată Joshua Bell, unul din autorii principali ai studiului. Printre cei 2.521 de participanți, 181 au fost considerați inițial obezi, dintre care 16 se încadrau în categoria persoanelor sănătoase. La zece ani de la începutul studiului, 41% din grupul inițial de obezi sănătoși nu mai erau considerați la fel, proporția ridicându-se la 51% după 20 de ani. 'Obezii sănătoși riscă mai mult să dezvolte boli cardiovasculare decât cei cu greutate normală și sănătoși, deși riscul este mai mic la persoanele obeze care au deja o sănătate degradată', adaugă Joshua Bell. 'Conform acestui studiu, obezii sănătoși sunt susceptibili să înregistreze o degradare a sănătății de-a lungul anilor', încheie expertul.