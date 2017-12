„Fără corupţie, fără clientelism politic, fără căpuşe în viaţa publică!“

09:13:58 / 08 Noiembrie 2016

CATEVA PRECIZARI

Sa luam pe rand la purecat declaratiile dlui B. PNL , Dl B nu ne poate convinge ca " absolutismul republicii PSD " se apropie de apus . Nici vorba . Ca urmare a politicii nefaste de asociere permanenta a PNL cu PSD ( direct sau indirect ) care a culminat cu nefasta USL si a modului in care tripleta Hasotti , Dragomir si Manea a " condus "organizatia, poate ca doar urmasii dlui B vor putea sa realizeze ceva in acest sens . si asta cu conditia ca liberalismul care e pe duca in intreaga lume , sa se modernizeze . Vremea demagogiei si demagogilor nu a trecut si nici nu va trece vreodata .Demagogia incepe cu promisiunile lectorale , si orice promisiune nerealizata intra in categoria demagogiei . De aceea , un bun politician trebuie sa promita in campanie numai fapte si actiuni posibile , tinand cont de posibilitatile statului , de atitudinea societatii si partidelor existente la momentul respectiv . Dl B se dovedeste partinitor cand afirma ca găştile de partid si afaceristi penali si-au facut cuib , fara sa mentioneze cu sinceritate ca include in ele si pe cei din PNL . Retinem in continuare afirmatia ca pana acuma , Constanta a avut parte de oameni " umili si cuminti ", fricosi care " n-au deschis gura " . Se vede ca dl B nu a citit cartea lui Hasotti " Liberal in opozitie " . Putine discursuri rostite in Parlament sau articole de presa , mentionate in aceasta carte au avut valoarea si curajul opiniei dlui Hasotti . Daca acest domn , ar fi protestat contra intrarii PNL in USL , ar fi ramas ca exemplu demn de urmat pentru PNL si viitorul acestui partid . Si apropo de USL , pana cand PNL nu va declara oficial ca a gresit intrand in USL , nu poate spera la un viitor politic mai bun si credibil . La fel , afirmatia ca Parlamentul este o carapace pentru penali , este valabila in aceeasi masura si pentru cei de la PNL . Apreciem si afirmatia dlui B ca vrea sa mearga pe un drum politic fara compromisuri , insa ignora sau nu stie ca politica este , printre altele si arta compromisului . Depinde in ce scop si cand faci aceste compromisuri . Este evident ca dl B nu stapaneste temeinic teoria democratiei . Are dreptate cand afirma ca nu va putea actiona in interesul cetatenilor decat in Parlament . In acest sens , fara sa fie demagog , ar putea promite alegatorilor ca se va lupta cu capul nu cu umerii , sa se voteze in Parlament , pentru inceput si ca sa demonstreze ca se face politica cu oameni noi , cel putin urmatoarele legi : nici un fel de imunutate pentru parlamentarii care sunt anchetati . Confiscarea totala a averilor celor condamnati , inclusiv a celor ascunse pe la neamuri . Pedepse maxime pentru cei condamnati . Alesii neamului sa nu poata fi parlamentari mai mult de doua legislaturi , si Parlamentul sa nu depaseasca 300 de parlamentari . In incheiere credem ca dl B a gresit acordand acest interviu ziarului Telegraf care este ziar pesedist . Prin publicarea interviului , PSD demonstreaza ca nu vede in PNL un rival politic demn de luat in seama . In concluzie , argumentele dlui B nu sunt convingatoare si nu va reusi sa faca mare lucru . Prin politica sa , PNL a asigurat si asigura viata lunga pesedeului . Nimic nu se va schimba in bine pana cand PNL nu va reusi sa coaguleze toate formatiile politice intr-un partid de dreapta , modernizat si cu practicarea unui liberalism moderat . PNL a curatat uscaciunile , dar au ramas radacinile . Politica fara coruptie , fara clientelism si capuse nu exista nicaieri in lume si nici nu va exista . Sa+i uram success dlui B , dar nefiind primul pe lista are sanse minme de a realiya ceva din cele spuse in interviu .