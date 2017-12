FC Farul riscă să rămînă fără apă caldă

Preluat de un nou investitor, Giani Nedelcu, FC Farul a început să aibă probleme din cauza datoriilor lăsate de fostul patron al clubului, Gheorghe Bosînceanu. Astfel, gruparea de pe litoral are de achitat numeroase datorii vechi de cîteva luni, care se ridică la cîte sute de mii de euro. Una dintre acestea este către Energocentrale SA, pentru apa caldă şi căldura furnizată către FC Farul, în perioada februarie - mai 2009. Mai exact, clubul constănţean are de achitat 63.100,18 lei, dintre care 58.770,54 lei reprezintă valoarea facturile pentru cele patru luni, în timp ce 4.329,64 sînt penalizările din cauza întîrzierii la plată. Mai mult, conform adresei nr. 1394 din 15 iunie 2009, FC Farul este avertizat că, pe 29 iunie, va rămîne fără apă caldă, dacă nu-şi achită datoriile. Totuşi, clubul constănţean a fost păsuit în continuare, în speranţa că problema se va rezolva pe cale amiabilă, dar răbdarea celor de la Energocentrale SA pare să fi ajuns la capăt. “Am trimis mai multe avertizări pentru a le aminti că au de plată mai multe facturi, dar oricum nu cred că uitaseră. Încă mai încercăm să ne înţelegem amiabil, pentru că nu foloseşte nimănui să ajungem la executare silită. Vom face ceea ce este corect şi legal pentru a încasa banii şi există varianta sistării furnizării de apă caldă”, a declarat Violeta Geoge, directorul tehnic al Energocentrale SA, sucursala Constanţa. “Înainte de a prelua clubul, am făcut o evaluare clară a situaţiei şi ştiam de aceste datorii. Conform înţelegerii cu fostul investitor, vom căuta să rezolvăm pe cale amiabilă. Noi am fost de acord să preluăm doar datoriile către jucători”, a explicat Mircea Crainiciuc, preşedintele executiv al FC Farul. Pe lîngă problema apei calde şi căldurii, clubul constănţean a rămas ieri şi fără pubele, întrucît nu are contract cu vreo societate de salubrizare, iar vechile pubele nu aparţineau grupării de pe litoral.