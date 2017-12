FC Farul s-a făcut de râs la Chiajna

UN NOU 1-4. Înglodată în datorii către proprii jucători, fără achiziţii importante în pauza din iarnă şi rămasă fără axul central al defensivei, FC Farul s-a făcut de râs, încă o dată, în fieful modestei Concordia Chiajna, ieri, în etapa a 19-a a Ligii a II-a. Ca şi în turul campionatului, constănţenii au pierdut cu 1-4, iar prestaţia echipei, cu excepţia primului sfert de oră, a fost penibilă. După ce au dominat partida la început, bifând şi o bară prin Pantelie, elevii lui Ştefan Stoica au primit gol la prima fază ofensivă a gazdelor, după o lovitură liberă, şi totul s-a năruit. Dominaţi clar la mijlocul terenului, unde s-au simţit absenţele lui Bogdan Andone, răcit, şi Ben Teekloh, suspendat, constănţenii au încasat două goluri în tot atâtea minute, primul venind după o gafă a lui Vlas. Prima repriză s-a încheiat cu o ratare imensă a lui Doicaru, fază la care FC Farul a solicitat o lovitură de pedeapsă. Speranţele grupării de pe litoral de a răsturna situaţia s-au spulberat definitiv după reuşita lui Ungureanu din repriza secundă, rezultată după o altă neînţelegere între fundaşii centrali inventaţi de “Mourinho” în această iarnă. Şi, pentru ca haosul din tabăra oaspeţilor să fie total, Marius Ene şi Cosmin Matei au fost la un pas să se ia la bătaie pentru a executa o lovitură de pedeapsă acordată uşor de centralul Cătălin Popa, după o intervenţie asupra lui Pantelie. Culmea, cel desemnat de tehnicianul “alb-albaştrilor” să transforme un eventual penalty era Cristocea, care a stat însă departe de minge. Graţie gabaritului net superior, Ene a avut câştig de cauză şi a marcat de la punctul cu var, stabilind un scor final “preferat” de constănţeni şi în tur, când au cedat în trei rânduri cu 1-4. În ultimele secvenţe ale jocului, suporterii constănţeni aflaţi în tribune i-au cerut demisia lui Stoica.

Au evoluat - Concordia (antrenor Liţă Dumitru): Niţă - Creţu, A. Stoica, Nae, Lungan - Oae, Pană, Fl. Dumitru (62 Ungureanu), Pătraş (34 Duru), Ciubotariu - Buhăescu (72 C. Bucur); Farul (antrenor Ştefan Stoica): Vlas - Măţel, Ninu, Larie, Mendy - Pantelie, Cristocea, Păcuraru (76 Henry), C. Matei - Chico (46 M. Ene), Doicaru (56 Andrade). Marcatori: S. Pană 19, Buhăescu 36, 37, Cr. Ungureanu 69 / M. Ene 75 - pen. Cartonaşe galbene: Ciubotariu / Ninu, Mendy, Cristocea. Au arbitrat: Cătălin Popa - Claudiu Florea şi Gabriel Stroe (toţi din Piteşti). Spectatori: 3.000.

Celelalte rezultate - sâmbătă: Victoria Brăneşti - Sportul Studenţesc 3-2; Petrolul Ploieşti - FC Snagov 2-0; Delta Tulcea - Săgeata Stejaru 0-1; CSM Rm. Sărat - Dunărea Galaţi 1-3; Tricolorul Breaza - FCM Bacău 1-2; Dunărea Giurgiu - FC Botoşani 2-1; duminică: Steaua II - Dinamo II 1-0; Gloria Buzău - Cetate Suceava 3-0.

“MOURINHO” NU PLEACĂ. Contestat de suporteri, antrenorul Ştefan Stoica a anunţat că nu s-a gândit la demisie şi speră ca echipa să-şi revină până la derby-ul de duminică, împotriva liderului Victoria Brăneşti. „Nu am venit la Constanţa să păcălesc fotbalul. Am discutat la finalul partidei cu suporterii şi le-am cerut să aibă puţină răbdare. Îmi fac datoria ca antrenor, mă duc la antrenamente şi pregătesc meciurile, dar, dacă nu va merge treaba, mă ridic singur de pe scaun şi plec. Cred că a fost un joc de luptă la Chiajna, iar noi nu am fost suficient de războinici şi am încercat să jucăm pe vârfuri. Dacă reuşeam să marcăm la început, când cred că am avut şi un penalty la Matei, era cu totul altceva. În schimb, am primit gol şi pe urmă a urmat haosul. Era logic să greşeşti când urci şi încerci cu disperare să marchezi. Din păcate, terenul mocirlos ne-a creat probleme şi am fost nevoit să schimb formula de echipă în dimineaţa jocului, din cauza absenţei lui Andone, dar nici acestea nu sunt scuze. Cred că ne putem reveni repede, pentru că lotul are calitate”, a explicat “Mourinho”, care le-a dat liber jucătorilor până marţi.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 19 11 6 2 37-16 39 (+9)

2. Sportul 19 11 3 5 37-15 36 (+6)

3. FC FARUL 19 11 2 6 28-19 35 (+5)

4. Săgeata Stejaru 19 10 5 4 23-15 35 (+8)

5. Petrolul Ploieşti 19 8 8 3 28-14 32 (+2)

6. Delta Tulcea 19 8 6 5 18-11 30 (+3)

7. Chiajna 19 9 2 8 28-20 29 (-1)

8. FCM Bacău 19 8 5 6 30-25 29 (+2)

9. FC Snagov 19 8 4 7 31-27 28 (-2)

10. Steaua II 19 6 8 5 18-15 26 (-1)

11. Dunărea Giurgiu 19 7 5 7 20-23 26 (-1)

12. FC Botoşani 19 7 4 8 21-20 25 (-5)

13. Dunărea Galaţi 19 7 3 9 15-20 24 (-3)

14. Gloria Buzău* 19 7 5 7 23-25 18 (-1)

15. Cetate Suceava** 19 2 9 8 14-31 15 (-15)

16. Dinamo II 19 4 2 13 17-32 14 (-16)

17. Breaza 19 3 2 14 15-40 11 (-16)

18. CSM Rm. Sărat 19 2 5 12 4-39 11 (-16)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată