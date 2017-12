FC Farul strânge rândurile

După un parcurs dezamăgitor în primele zece runde din actualul sezon al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa şi-a propus să mai şteargă din imaginea dezastruoasă printr-un final bun de tur. Prima ocazie este sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la Dolce Sport 2), când constănţenii joacă în fieful Chindiei Tîrgovişte, în etapa a 11-a, iar gruparea de pe litoral şi-a propus să spargă gheaţa şi să obţină primele puncte pe teren străin în acest campionat. Pentru a da un semnal de unitate, la conferinţa de presă de ieri au fost prezenţi antrenorul Alin Artimon şi cei trei căpitani ai Farului, George Curcă, Sorin Chiţu şi Valentin Sandu.

„Vom juca împotriva unei echipe bune, care a început mai slab sezonul, dar s-a redresat şi ca joc, şi ca rezultat. Chindia este bine organizată, are un nivel tactic ridicat, iar meritul îi revine antrenorului. Va fi un joc greu, dar ne aflăm într-un moment delicat şi avem nevoie de rezultate pozitive. Prima oportunitate este la Tîrgovişte, unde sper să apară o schimbare în atitudinea echipei. Avem nevoie de linişte şi nu este momentul să căutăm vinovaţi. Abia în iarnă vom trage linie, dar până atunci trebuie să tragem cu toţii în aceeaşi direcţie. Cine nu face acest lucru mai bine să plece”, a spus Artimon

„Important este că noi, jucătorii, realizăm ceea ce se întâmplă şi suntem conştienţi că noi am dus echipa în această situaţie. Trebuie să ne revenim ca moral, să adunăm puncte, pentru că se scurg etapele, iar noi nu suntem într-o poziţie prea bună. Depinde doar de noi şi sunt convins că putem juca mai bine decât am făcut-o până acum. Am avut mare încredere în lot înaintea debutului campionatului, dar am intrat într-un blocaj psihic, pe care trebuie să-l depăşim cât mai repede. Se apropie sfârşitul turului şi a venit momentul să aducem puncte din deplasare”, a adăugat George Curcă. „Sper să ne revenim, să jucăm din ce în ce mai bine şi să acumulăm puncte. Nu pun primul plan să marchez eu. Primordial este să câştige echipa. Ne antrenăm foarte bine şi trebuie să vină şi rezultatele pozitive. Avem nevoie de un succes la Tîrgovişte, pentru moralul şi liniştea noastră”, a declarat Chiţu. „Suntem conştienţi de valoarea Chindiei, ştim cum joacă şi că este o echipă bună. Chiar şi aşa, trebuie să ne întoarcem cu puncte acasă şi să ieşim din zona fierbinte, pentru că nu merităm să fim acolo. Suntem jucători cu nume, care am evoluat în prima ligă şi nu ne vine să credem pe ce loc am ajuns”, a completat Sandu.

STRATEGIE PENTRU RETUR. Oficialii constănţeni se pregătesc deja pentru a doua parte a campionatului, existând un program clar de pregătire, dar şi o listă de achiziţii. „Există o strategie bine conturată pentru retur. În privinţa lotului, avem un nucleu valoric, însă nu este bine repartizat pe posturi. Chiţu, Matei şi Stoianof evoluează pe acelaşi post şi caut soluţii să folosesc măcar doi în acelaşi timp, avem patru mijlocaşi centrali buni şi doar doi pot intra pe teren, iar alte cinci posturi sunt descoperite. Mai mult, şase dintre titulari nu au făcut pregătirea centralizată”, a explicat Artimon. Tehnicianul Farului nu a aflat, ieri, dacă îi va fi redusă suspendarea de nouă etape, Comisia de Apel a FRF amânând cazul său pentru a doua oară.