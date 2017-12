FC Farul ţinteşte victoria la Slobozia

Ieşită din zona locurilor retrogradabile din clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa este foarte aproape de a-şi asigura menţinerea în liga secundă. Constănţenii vor să scape de griji încă de sâmbătă, când vor întâlni, în deplasare pe Unirea Slobozia, în etapa a 27-a.

„Nu mă gândesc la un egal şi nu vom aborda partida cu dorinţa de a lua un punct. Îmi doresc să învingem, pentru că ne aşteaptă două meciuri foarte grele pe final de campionat, cu două echipe care se luptă pentru promovare, CF Brăila şi Săgeata Năvodari. Nu contează că am urcat pe locul 10. Sunt la fel de îngrijorat ca atunci când eram ultimii. Trebuie să fim serioşi şi să nu ridicăm nasul pe sus după aceste trei victorii consecutive. Lupta pentru evitarea retrogradării continuă, pentru că sunt opt echipe despărţite de doar şase puncte şi se poate întâmpla orice”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ion Răuţă. Tehnicianul constănţean se confruntă cu mai multe probleme de lot, în special în defensivă, unde vor lipsi la Slobozia trei titulari. „Buzea şi Niţescu sunt suspendaţi, iar George Curcă are nevoie de o pauză de şapte zile, după ce a ieşit accidentat la meciul cu Chindia Tîrgovişte. Şi folosirea lui Stoianof este sub semnul întrebării, din cauza unei contracturi musculare, dar avem soluţii pentru toate posturile”, a explicat Răuţă. Fostul portar al Farului în anii ’80 a lăudat atitudinea goalkeeperului Vlad Neagu, care a rămas între buturi la jocul de sâmbătă, chiar dacă se accidentase destul de grav. „Neagu a dat dovadă de mare caracter, iar victoria i se datorează în mare parte. Dacă nu ar fi continuat, trebuia să bag în poartă un jucător de câmp. În plus, chiar şi după accidentare, a apărat bine şi a dat siguranţă echipei prin intervenţiile sale. Am vorbit cu el, nu are probleme şi va fi apt pentru Slobozia”, a spus Răuţă.