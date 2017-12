FC Viitorul se concentrează asupra campionatului

Joi seară, în sferturile de finală ale Cupei României-Timișoreana la fotbal, FC Viitorul, liderul Ligii 1, a pierdut, scor 1-3 (Vl. Morar 61 / Takayuki Seto 40, Budescu 44-pen., D. Florea II 85), duelul cu Astra Giurgiu. Meciul disputat pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu a fost unul la finalul căruia managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a recunoscut superioritatea jucătorilor antrenați de Marius Șumudică în confruntarea din Cupa României: „Astra a fost mai bună ca noi, mai inteligentă, așa cum o știam. O echipă puternică. Le urez în continuare succes. Noi mergem pe drumul nostru. Probabil atât am putut. Am făcut greșeli prea mari ca să putem aspira la o victorie. Ne gândim la campionat, să vedem ce putem face și acolo. Există entuziasm în echipă, dar cred că acest meci ne-a arătat că toate meciurile din play-off sunt foarte grele”.

Pentru Viitorul va urma un nou duel cu Astra, campioana en titre, luni seară, la Giurgiu, în etapa a treia din play-off, iar pentru acest joc Gică Hagi vrea mai multă personalitate din partea jucătorilor săi.

„Trebuie să coborâm cu picioarele pe pământ, să muncim, să ne pregătim bine. Le-am zis și jucătorilor că vreau mai multă personalitate de la ei în teren. Și luni vom întâlni o echipă puternică. Va fi foarte greu. Vom trage concluziile după întâlnirea din cupă. Am menajat câțiva jucători. Coman și Nedelcu au jucat la lot, alți jucători importanți erau obosiți și le-am dat o șansă și altor jucători să evolueze. Noi am făcut puțin astăzi (n.r. - joi), ca să merităm mai mult. Viața de sportiv înseamnă să te sacrifici. Muncă, muncă și iar muncă”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.

COMUNICAT GHEORGHE HAGI

După conferința de presă de aseară vreau să rămâneți cu două aspecte importante legate de mine.

1. În România voi continua proiectul meu de suflet Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi“ și FC Viitorul cu obiectivul de a forma tineri competitivi și a încerca să devii cel mai bun prin muncă. Nimeni nu se naște cel mai bun, doar devii cel mai bun prin muncă.

2. Având în vedere că orice opinii / păreri pe care le am despre fotbalul românesc sau colegi sunt considerate atacuri, înțepături, interpretate că aș avea anumite interese etc., am luat decizia că cel mai bun lucru pe care să-l fac pe o perioadă nedeterminată este să nu mai vorbesc. În continuare rămân deschis comunicării cu dumneavoastră, însă doar despre proiectele în care sunt implicat. Totodată, vă transmit foarte clar că nu vizez vreo funcție administrativă sau tehnică legată de destinele fotbalului românesc.

Pe viitor, sper să avem parte și să ne bucurăm împreună de succesele loturilor naționale ale României, creând o nouă generație care să aibă performanțe și rezultate mai bune ca ale generației noastre.

Cu respect, Gheorghe Hagi

