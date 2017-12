Festival “alb-albastru” la Constanţa

După un debut zbuciumat de campionat, FC Farul şi-a depus din nou candidatura la primele locuri ale clasamentului Seriei I, după ce a făcut spectacol ieri, învingînd cu 5-0, pe teren propriu, pe FCM Bacău, în etapa a 11-a a Ligii a II-a. Fără Cristocea, accidentat cu o zi înaintea partidei, antrenorul Marius Şumudică a mutat inspirat, trimiţîndu-l în centrul liniei de mijloc pe Bogdan Andone, în timp ce flancul drept a fost ocupat de debutantul Andrade. În această formulă, constănţenii au început jocul extrem de ofensiv, iar, după doar cinci minute, Marius Ene a irosit şansa de a deschide scorul, şutînd în portarul Ciprian Manea, după ce scăpase de fundaşii adverşi. Seria ocaziilor a continuat la poarta oaspeţilor, cu Chico în prim-plan, însă moldovenii au fost la un pas să dea lovitura în min. 22, atunci cînd centrarea înşelătoare trimisă de Doboş a nimerit bara din stînga lui Sardescu. În min. 28, Chico a dat semnalul festivalului “alb-albastru”, reluînd în poarta goală mingea respinsă în faţă de Manea. Avantajul s-a mărit în min. 35, cînd Ene a şutat sec, sub transversală, după o cursă superbă a lui Mendy. Pînă la pauză, Farul a mai lovit o dată, în min. 38, Chico reluînd cu capul mingea centrată de Andrade dintr-o lovitură de colţ. Repriza secundă a debutat cu o nouă reuşită a lui Ene, care a finalizat din 6 m o combinaţie cu Chico. Fără vlagă, băcăuanii au mai încercat să şteargă din ruşine, însă Dutciuc s-a făcut de rîs, reluînd din 3 m peste poarta goală. În schimb, Chico a realizat tripla în min. 60, cu un şut puternic la colţul scurt, stabilind scorul final: FC Farul - FCM Bacău 5-0. Mulţumiţi de rezultat, constănţenii au redus motoarele, păstrînd goluri şi pentru restanţa din etapa a 9-a, cu Cetate Suceava, programată miercuri, de la ora 14.00, la Constanţa.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Sardescu - Măţel, Papp, Diogo, Mendy - Andrade (58 Păcuraru), B. Andone, Teekloh, C. Matei (55 Leu) - M. Ene, Chico (73 Fatai); FCM Bacău (antrenor Gheorghe Poenaru): C. Manea - Mihălăchioaiei, Kalai (46 Petrea), Adăscăliţei, Carnariu, Dobîrceanu (40 A. Cîmpeanu, 46 Dutciuc) - Dediu, Taban, I. Radu - M. Doboş, Tismănaru. Au arbitrat: Mihai Ene (Bucureşti) - Claudiu Florea (Bucureşti) şi Elena Muşetoiu (Cîmpulung-Muscel).

Şumudică, mulţumit de joc

La finalul partidei, antrenorul Marius Şumudică s-a declarat, în premieră, mulţumit în totalitate de jocul echipei sale. “Jucătorii au fost agresivi, au avut determinare şi responsabilitate, iar dacă vor avea în continuare acceaşi atitudine putem cîştiga toate meciurile pînă la finalul turului. Dacă erau la fel şi în alte meciuri, cum ar fi cel cu Stejaru, cînd am ratat numeroase ocazii, am fi avut mult mai multe puncte. Sînt bucuros pentru atacanţi, care au arătat că-şi merită locul de titulari şi cred că Chico şi Ene au valoare de Liga I. Dacă facem şase puncte în următoarele două partide, ne depunem candidatura pentru promovare”; a spus tehnicianul constănţean. “Important este că am cîştigat şi am luat cele trei puncte. Nu am mai dat trei goluri de pe vremea cînd jucam în Portugalia. Am avut o altă mentalitate, agresivitate şi ne-am demonstrat valoarea, dar ne gîndim deja la meciul cu Suceava, pe care trebuie să-l cîştigăm”, a adăugat Chico. “După părerea mea, Farul are cel mai valoros lot din Seria I. Noi sîntem în reconstrucţie, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim umiliţi. Am fost depăşiţi fără drept de apel, la toate capitolele, dar există şi motive obiective, jumătate din titularii obişnuiţi fiind accidentaţi”, a spus antrenorul băcăuanilor, Gheorghe Poenaru.

Constantin Neagu, noul manager al FC Farul

La meciul cu FCM Bacău, pe banca Farului a luat loc şi noul manager al grupării de pe litoral, Constantin Neagu, cel care a îndeplinit funcţia de vicepreşedinte al clubului la începutul sezonului. Fost manager la Sportul Studenţesc timp de cinci ani, perioadă în care a lucrat cu Dan Petrescu, iar studenţii erau denumiţi “gaşca nebună”, Neagu a intrat în pîine la Constanţa săptămîna trecută, avînd un obiectiv clar, promovarea. “Am acceptat să vin la Farul pentru Marius Şumudică şi nu am nici o temere că nu ne vom îndeplini obiectivul”, a spus Neagu, care a mai lucrat cu tehnicianul constănţean şi la Progresul Bucureşti.