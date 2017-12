Fetiță strangulată cu un fular de un coleg. Conducerea școlii: Ambulanța a ajuns după o oră

O elevă în vârstă de 12 ani de la școala din localitatea ieșeană Ciortești a fost strangulată cu un fular de către un coleg de clasă, în joacă, directorul unității de învățământ reclamând că ambulanța a ajuns la fața locului după aproape o oră. Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Județene Iaşi, Anca Vâjiac, a declarat că incidentul s-a petrecut în sala de clasă, o elevă fiind strangulată cu un fular de către un coleg. ”A fost o glumă din câte am înţeles, fiind implicați doi copii în vârstă de 12 ani. A fost sesizată Poliţia, ne-am deplasat la faţa locului și am început cercetări împreună cu Inspectoratul Şcolar”, a spus Anca Vâjiac. Directorul medical al Serviciului Județean de Ambulanță Iaşi, Constantin Radu Calistru, a afirmat că un echipaj al Ambulanţei a ajuns la şcoala din Ciorteşti şi că în prezent fetei i se acordă îngrijiri medicale. ”Echipajul nostru este acolo. Starea fetei este bună. Eleva este conştientă şi respiră normal. Va fi examinată medical și cel mai probail va fi adusă la Spitalul de Copii din Iaşi”, a declarat directorul medical al Ambulanţei Iaşi. Directorul școlii din Ciortești a reclamat, însă, că ambulanța a ajuns la fața locului după aproape o oră. "În pauză, unul dintre copii a strâns-o pe fetiță cu un fular de gât. Elevul a plecat acasă, am chemat părinţii să vină să îl ia. Fetiţa nu putea vorbi şi nu putea sta în picioare. Mama ei a spus că a mai avut astfel de probleme, din cauza astmului. Fata a fost întinsă la orizontală pe una dintre catedre, înconjurată de mamă, profesori şi câţiva elevi. Ambulanţa a fost sunată acum aproape o oră. Vine de la Iaşi, sunt 45 de kilometri" a declarat directorul Școlii gimnaziale din Ciortești, Constantin Popa.