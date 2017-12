Filmul coreean „489 Years“ a câştigat marele premiu pentru film experimental la BIEFF 2017

Filmul coreean "489 Years", regizat de Hayoun Kwon, a câştigat marele premiu pentru cel mai bun film la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internaţional de Film Experimental Bucureşti (BIEFF), care se desfășoară între 28 martie-2 aprilie la Cinema Muzeul Ţăranului şi Cinema Elvire Popesco. Filmul coreean "489 Years", al regizoarei din Coreea de Sud, Hayoun Kwon, a câştigat marele premiu pentru cel mai bun film experimental al Festivalului BIEFF 2017. Hayoun Kwon este o regizoare de documentare, câștigătoarea mai multor premii internaționale, născută în Coreea de Sud. Munca sa se învârte în jurul noțiunilor de memorie și frontierele dintre realitate și ficțiune. Hayoun este fascinată de pontențialul artistic al realității virtuale, un mediu puternic capabil să pună sub semnul întrebării adevărul obiectiv. Combinând animațiile 2D și 3D și tehnica documentarului, pelicula "489 Years" conferă spectatorului o experiență captivantă asupra granției Nordice și Sudice a Coreei, cunoscută drept DMZ. În loc să folosească tehnicile specifice animației 3D pentru a construi o realitate alternativă, Kwon crează în mod creativ un spațiu virtual al unui teritoriu „real” care păstrează granițele fantasticului pentru a-i permite spectatorului să acceseze o zonă altfel interzistă. Concepând imaginile generate pe calculator drept o posibilă prelungire a materialului documentaristic, "489 Years" constituie și o reflecție profundă și contemporană asupra naturii imaginii și asupra noilor frontiere ale imaginației și narațiunii.

În cadrul BIEFF sunt prezentate, în premieră românească, cele mai inovatoare experimente cinematografice ale ultimului an, precum producții semnate de artiști vizuali proeminenți, ce expun de obicei în muzee și galerii de artă și doar rareori în săli de cinema. Creată sub semnul salutului antic al civilizației Maya "Tu ești un alt eu" / "You Are Another Me" – ediția de anul acesta invită publicul la un exercițiu de empatie, punând în discuție abilitatea fiecăruia dintre noi de a ne transpune în pielea semenilor noștri. Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF oferă publicului românesc rara oportunitate de a viziona câteva dintre cele mai provocatoare titluri din selecția Festivalului Internațional de Film de la Berlin, din secțiunea sa de avangardă – "Berlinale Forum Expanded", Quinzane des Realisateurs – Festivalul Internaţional de la Cannes, Festivalul Internaţional de Film de la Rotterdam, Festivalul IDFA Amsterdam, Festivalul Internaţional de Scurtmetraj Oberhausen.