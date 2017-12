Finanţări substanţiale pentru noi spaţii de învăţămînt la Universitatea “Ovidius”

Universitatea “Ovidius” din Constanţa are în prezent aproape 20.000 în cele 15 facultăţi din cadrul universităţii unde sînt concentrate 65 de specializări de licenţă la care se adaugă 57 de masterate sub îndrumarea unui corp profesoral format din 750 de profesori. “Datorită numărului mare de granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică, obţinute pe baza concursurilor naţionale, universitatea are un cîştig financiar care acoperă un procent de 7% din valoarea toatală, în creştere faţă de anii precedenţi. În plus, pentru prima dată în acest an universitar subvenţiile asigurate de minister nu mai sînt în funcţie de numărul studenţilor, ci în funcţie de indicii de calitate”, a declarat rectorul Universităţii “Ovidius”, prof. univ. dr. Victor Ciupină. El a mai spus că în acest an se acordă o importanţă deosebită dezvoltării bazei materiale a învăţămîntului şi, în prezent, sînt în curs de amenajare noi spaţii de învăţămînt: laboratoare, săli de curs şi de seminarii pentru Facultăţile de Inginerie Mecanică, Medicină Dentară – Farmacie, Psihologie, Arte şi Ştiinţe ale Naturii. “Începînd cu primul trimestru al anului 2006, universitatea noastră a primit de la Ministerul Educaţiei şI Cercetării (MEdC) fonduri importante în vederea încheierii lucrărilor de construcţii la cel de-al doilea modul din campusul universitar, clădire ce ocupă 12.000 de metri pătraţi. Acest spaţiu va fi pus la dispoziţia facultăţilor de Medicină şi Biologie”, a mai spus Ciupină.

Cel de-al doilea obiectiv aflat în construcţie este noul cămin studenţesc care are o capacitate de peste 400 de locuri de cazare. “În acest moment nu avem probleme la capitolul cazare. Am înregistrat 1.200 de cereri de cazare şi toţi studenţii care au solicitat loc în cămin l-au obţinut pentru că deşi universitatea are doar 1.150, în urmă cu cîteva zile mai erau încă locuri libere întrucît unii studenţi s-au retras, preferînd alte alternative. Avem un cămin, respectiv nr. 1 de pe bd-ul Mamaia care nu oferă tocmai condiţiile şi facilităţile pe care ni le dorim noi şi studenţii noştri însă, şi acest obiectiv va intra în reparaţii capitale şi vom scăpa de această problemă. Deocamdată, ne aflăm la extreme în sensul că noul cămin de pe malul mării va avea condiţii net superioare celor existente, în timp ce la căminul de pe bd-ul Mamaia este nevoie de o investiţie serioasă pentru a ajunge la aceleaşi standarde”, a mai spus rectorul Universităţii “Ovidius”. În timp ce MEdC a alocat universităţii pentru investiţiile din acest an 25 milioane lei noi, din care 2,6 milioane sînt destinate dotării cu aparatură a laboratoarelor, universitatea a finanţat contorizarea apei calde şi reci şi a sistemului de încălzire din căminele studenţeşti. “Aceasta înseamnă că vom înregistra o creştere uşoară a cheltuielilor, care se menţine sub limita inflaţiei, studenţii achitînd pentru cazare cu 6 - 7% mai mult, dar în acelaşi timp mizăm pe faptul că aceştia vor deveni mai responsabili şi facturile către furnizori vor înregistra eforturi mai mici din partea şcolii”, a mai spus Victor Ciupină.