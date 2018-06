Fiscul nu uită, Fiscul nu iartă

Contribuabilii persoane fizice au datorii către stat de 14 - 15 miliarde lei (inclusiv amenzi de circulație), acumulate în ultimii cinci ani, iar Ministerul Finanţelor Publice (MFP) vrea să stimuleze achitarea lor în 2018, a anunţat, marţi, ministrul de resort, Eugen Teodorovici - „ANAF nu a trimis, în ultimii cinci ani, decizii de impunere către anumite categorii de persoane. Şi atunci e normal ca fiecare să ştie ce are de dat către stat şi în toamnă să avem o centralizare a acestor informaţii fiscale. Și statul are o parte de vină, deci trebuie să găsim o cale de mijloc, un mecanism care să încurajeze plata acestor sume“. Termenul de plată va fi în martie 2019, însă aceia care vor achita datoriile până la sfârşitul lui 2018 vor beneficia de o reducere a sumei de plată. Teodorovici a precizat că recuperarea acestor sume face parte din planul de a ține deficitul bugetar sub 3% din PIB, în 2018.