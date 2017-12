Forminte nu face promisiuni, dar vrea certitudini

Şapte zile au mai rămas pînă la debutul Jocurilor Olimpice de la Beijing, iar pentru sportivii “tricolori” instalaţi în Satul Olimpic emoţiile sînt mari. Ajunsă de luni în China, delegaţia României aşteaptă cu nerăbdare momentul în care va intra în competiţie. Pregătirea şi acomodarea la fusul orar sînt în toi, excepţie de la acest lucru nefăcînd nici gimnastele, care au fost nevoite să se antreneze, joi, în sala de judo de la Beijing, deoarece cea de gimnastică era supraaglomerată. Cu o echipă aflată printre principalele favoritele la podium, antrenorul coordonator al lotului feminin de gimnastică, constănţeanul Nicolae Forminte, nu dă niciun pronostic înaintea concursului, sperînd doar ca prestaţiile fetelor să fie la înălţime. „La Beijing nu ne gîndim decît să avem o comportare cît mai bună. Nu am speranţe, ştiu doar că ne-am pregătit pentru certitudine”, a declarat Forminte, care a explicat că nu se poate spune că actuala echipă îşi va apăra titlul olimpic din 2004, avînd în vedere că şi-a schimbat componenţa în totalitate: “Este o mare greşeală să spui că ne apărăm titlul olimpic. Da, România a cîştigat medaliile de aur la Atena, în 2004, dar era o altă echipă atunci”. În 2004, la Atena, echipa feminină de gimnastică le avea în componenţă pe Cătălina Ponor, Silvia Stroescu, Oana Ban, Daniela Sofronie, Monica Roşu şi Alexandra Eremia, iar antrenori erau Octavian Bellu şi Mariana Bitang. Gimnastele pe care Forminte le va avea în concursul de la Beijing sînt Sandra Izbaşa, Stelian Nistor, Anamaria Tămârjan, Gabriela Drăgoi, Andreea Acatrinei, Gabriela Grigore şi Daniela Druncea (rezervă). Antrenorul a vorbit şi despre starea de sănătate a elevelor sale, care în ultimul timp s-au confruntat cu diferite probleme. “Ana Maria Tămîrjan şi cu Steliana Nistor care au avut ceva probleme în ultima etapă, dar trag tare ca să revină la forma de concurs necesară pentru o bună evoluţie. Starea de sănătatea în mometul de faţă este cea care este şi cu ea va trebui să ne îndeplinim obiectivele pentru Beijing”, a spus Forminte. Legat de Sandra Izbaşa, pe care presa din China o consideră liderul echipei, antrenorul a spus că este într-o formă foarte bună şi a subliniat că nu are nicio problemă medicală: “Aştept de la ea să lucreze cît mai bine, vom vedea ce face la momentul competiţiei. Este în formă şi nu are probleme cu nicio accidentare”. Echipa feminină a României de gimnastică va intra în concurs pe 10 august, cînd vor avea loc calificările pe echipe, pe 13 august fiind programatî finala. De pe 15 august vor avea loc finalele pe aparate.