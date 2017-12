Fostul deputat Alin Trăşculescu, condamnat la şapte de ani de închisoare pentru corupţie

Fostul deputat Alin Trăşculescu a fost condamnat, astăzi, de Tribunalul Bucureşti, la şapte de ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de fapte de corupţie, decizia nefiind definitivă. Judecătorii de la Tribunalul Bucureşti l-au găsit vinovat pe Alin Trăşculescu de trafic de influenţă, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la spălare a banilor, delapidare şi uz de fals. În acelaşi dosar a mai fost condamant şi Marian Varvariche, pentru complicitate şi instigare la delapidare, complicitate la spălare a banilor, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni. Judecătorii au stabilit ca el să execute o pedeapsă de cinci ani de închisoare. De asemenea, instanţa a decis şi condamnarea lui Adrian Cristian Ene şi Dorian Geolfan, reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, acuzaţi de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, complicitate la delapidare şi complicitate la spălare a banilor. Cei doi au fost condamnaţi la cinci ani, respectiv cinci ani şi patru luni de închisoare cu executare. Decizia în cazul lor nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti.