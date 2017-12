Comunitatea Evreiască din Constanța are, începând de astăzi, un nou președinte. În urma demisiei înaintate în luna mai de către fostul președinte al organizației, dr Carol Friedmann, membrii comunității s-au întrunit, ieri, la Constanța, pentru a a alege noua conducere. Scrutinul a fost organizat de o delegație a Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), condusă de secretarul general al FCER, Albert Kupferberg. În urma votului, fostul redactor-șef adjunct al cotidianului Telegraf, Sorin Lucian Ionescu, în prezent director de programe al Neptun TV, a fost ales președinte al Comunității Evreiești Constanța, pentru un mandat de patru ani. Noul președinte al Comunității Evreiești - o organizație patrimonială care are ca aprox. 50 de membri - a declarat că are ca principal scop revigorarea activității asociației, intrată într-un con de umbră în ultima perioadă. "Vrem să ne facem simțită prezența în urbe prin participarea la viața orașului , să fim mai activi în colaborarea cu comunitatea locală", a declarat SLI, cum este cunoscut jurnalistul constănțean în breaslă. Sorin Lucian Ionescu este născut în Ajunul Crăciunului 1966 și este absolvent al ASE Bucureşti - Facultatea de Management general (1991) şi al Universităţii de Stat Ovidius Constanţa - Facultatea de Psihologie (2005), al bursei de jurnalism Freedom House în Statele Unite (1998) şi de leadership Buncher Program în Israel (2003). Dincolo de viața dedicată mass media, a fost director adjunct al Operei şi apoi al Teatrului de Stat din Constanţa. A realizat sute de emisiuni, având ca invitati oameni de cultura şi arte - Ştefan Iordache, Gheorghe Dinică, Johnny Răducanu, Alexandru Tocilescu, Horaţiu Malaele, George Mihăiţă, Mircea Albulescu, Mircea Vintilă, Dorel Vişan, Mircea Albulescu, Sergiu Nicolaescu, Valentin Teodosiu, Harry Tavitian, Adrian Păunescu şi mulţi, mulţi alţii. A fost producătorul emisiunilor "Protagoniştii", ”Ziua şi Cartea”, "Chestiunea Nopţii" „ArTV“ şi realizatorul/prezentatorul celui mai popular concurs televizat, ”Noroc că ştii!”. În prezent este creatorul unui proiect ambiţios, un "one-man show", intitulat Babel Show. Este “bolnav” de rock, jazz şi rugby!