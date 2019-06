Fotbaliștii Viitorului au reluat pregătirile cu gândul la un sezon și mai bun

FC Viitorul a efectuat primele antrenamente în vederea sezonului 2019-2020, iar pentru formația constănțeană urmează o perioadă importantă. Pregătirea viitorului campionat, a întâlnirilor din UEFA Europa League și din Supercupa României reprezintă un test important pentru componenții lotului, aceasta fiind cea mai grea perioadă pentru orice fotbalist.

La prima conferință de presă organizată după reluarea pregătirilor au răspuns întrebărilor jurnaliștilor jucătorii Bogdan Țîru, Vlad Achim și Marius Leca.

„Nu a fost o vacanță așa lungă. Ne-am relaxat, ne-am reîncărcat bateriile. Cred că a fost un sezon foarte bun pentru noi, un loc 3 și Cupa României. Cu siguranță, standardele noastre vor fi la fel. Prima oară trebuie să intri în play-off și după aceea trebuie să te gândești cât mai sus. orice echipă își dorește să câștige. Trebuie să acumulăm în această perioadă, să ne punem la punct din punct de vedere fizic, tehnic, tactic. Sunt foarte fericit aici. Am câștigat cupa, am luat și titlul acum doi ani. Când am luat titlul am făcut prima parte a pregătirilor tot la Brașov” - Bogdan Țîru.

„Am deja două cantonamente cu echipa mare. Sper că în viitoul sezon să joc mai mult. E greu, dar unde trebuie să joc, acolo voi juca. Trebuie să mă antrenez foarte bine, să muncesc de două ori mai mult decât am făcut-o până acum. Ne dorim să ne pregătim foarte bine și să începem bine sezonul” - Marius Leca.

„Trebuie să ne dorim să facem lucrurile mai bine decât anul trecut, chiar dacă a fost un an foarte bun. Trebuie să ne dorim mereu mai sus decât în anul precedent. Locul întâi în campionat, Cupele Europene, Supercupa României, un trofeu care lipsește acestui club, toate acestea sunt obiective importante pentru noi. Vom intra în teren și vom juca fotbal de la egal la egal, indiferent de adversar” - Vlad Achim.