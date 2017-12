Fraţii Costea au “stins” Farul

La capătul unui joc extrem de slab, Farul a cedat aseară, pe teren propriu, cu 0-3, în disputa cu Universitatea Craiova, din etapa a 20-a a Ligii I. Oltenii au pus stăpînire pe joc încă din debut, iar golul a căzut logic, în min. 16, cînd Florin Costea, nemarcat în mijlocul careului, a trimis mingea în plasă, după o pasă perfectă a fratelui său, Mihai. Gazdele au avut ocazia egalării şapte minute mai tîrziu, cînd Alibec a scăpat singur spre poarta lui Bornescu, dar a fost deposedat de Găman la marginea careului. Cu Wobay irezistibil pe partea dreaptă şi cu fraţii Costea în zi mare, Craiova a încercat să dea lovitura de graţie, dar Curcă a blocat de fiecare dată, păstrînd speranţa în rîndul constănţenilor. Şansele gazdelor au fost însă irosite cu uşurinţă de Chico şi Gerlem, care s-au încurcat în minge în situaţii excelente, iar mingea trimisă cu capul de Larie a fost respinsă de pe linia porţii de Prepeliţă. După pauză, constănţenii au alergat după egalare, însă tot fraţii Costea au dat sentinţa. Mihai a mărit avantajul, în min. 70, după o pasă primită de la Rose, în timp ce Florin a reuşit “dubla” cinci minute mai tîrziu, cu un şut sec de la marginea careului. Pe final, elevii lui Ion Marin au căutat golul de onoare, dar nu au găsit decît fluierăturile fanilor dezamăgiţi.

Supărat de înfrîngere, antrenorul Ion Marin a găsit puterea de a-şi felicita adversarii după joc. “A fost o victorie clară şi meritată a Craiovei, care are o echipă frumoasă, construită în trei ani. Am avut şi noi momente bune şi am fi putut să egalăm sau poate chiar să preluăm conducerea, dar execuţiile sau preluările greşite ne-au împiedicat. Luptăm în continuare pentru evitarea retrogradării, mai ales că rezultatele din această etapă au adus şi alte echipe în situaţii de stress. Îmi pare rău pentru suporteri şi vreau să le mulţumesc pentru felul în care ne-au încurajat, chiar şi cînd eram conduşi”, a spus “Săpăligă”. “Băieţii şi-au dorit mult să reuşească primul succes în retur şi sînt foarte mulţumit de jocul lor. Obiectivul nostru este să strîngem cît mai multe puncte, iar la finalul sezonului să tragem linie şi, sperăm noi, să fim în cupele europene”, a spus tehnicianul Craiovei, Nicolo Napoli, dedicîndu-i victoria patronului grupării din Bănie, Adrian Mititelu, care şi-a serbat ieri ziua de naştere.

Au evoluat - Farul (antrenor Ion Marin): G. Curcă - Măţel, Rastovac, Fl. Pătraşcu, Vukomanovic - Pantelie (68 C. Matei), Larie, Rusmir, Gerlem (58 D. Florea) - Alibec (61 Gosic), Chico; U. Craiova (antrenor Nicolo Napoli): Bornescu - Dănănae, V. Găman, D. Stoica, Şoavă - Prepeliţă, Dilevski (60 Barboianu), Rose (87 M. Ologu) - Wobay, M. Costea, Fl. Costea (83 Gîngioveanu). Cartonaşe galbene: Vukomanovic, Rastovac, Măţel / M. Costea. Au marcat: Fl. Costea 16, 75, M. Costea 70. Spectatori: 2.000. Au arbitrat: Aurelian Bogaciu (Bucureşti) - Vasile Marinescu (Bucureşti) şi Daniel Demetrescu (Rm. Vîlcea).