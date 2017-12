Gaze româneşti pe fieful ruşilor de la Gazprom?

06:15:28 / 05 Decembrie 2015

Veresia

Daca Ucraina insista este posibil ca Romania ,e in stare,sa livreze ucrainienilor gaze pe veresie sau chir sub forma de ajutor nerambursabil.Asta numai pentru a face placere Marelui Licurici si in necazul rusilor care nu vor altceva decat sa-si ia banul pe cea ce vinde.