Generalul Iliescu despre cine este în spatele „mitingului diasporei“

Text postat de generalul Dumitru Iliescu, fost șef SPP și fost consilier prezidențial pe securitate națională, pe pagina sa de facebook, în seara violențelor din Piața Victoriei

„V-ati pus intrebarea cine este in spatele mitingului diasporei? Nici eu nu stiam pana nu mi-a explicat cunoscutul meu prieten. Unii dintre partenerii nostri externi - mi-a spus el - sunt direct interesati in schimbarea guvernului si venirea unui guvern favorabil solicitarilor si intereselor lor, interese majore care vizeaza bogatiile Romaniei, de la resursele energetice, la cele aurifere, la metale rare, la cele silvice, la obiectivele strategice din zona producerii si transportului energiei electrice, zona agricola si multe altele. Credeti ca acesta manifestatie este spontana? Va garantez ca a fost foarte bine organizata, cu obiective foarte clare, cu o finantare semnificativa din partea celor interesati sa fure, in continuare, din avutia nationala, sa ne dezbine in anul centenarului Marii Uniri, avand ca reper celebra expresie „divide et impera”. Mai exista inca o celebra expresie si anume „Fereste-ma doamne de prieteni, ca de dusmani ma apar singur”. Ce fac structurile noastre cu atributii in domeniul Sigurantei Nationale? - întreb eu. Ele nu stiu ce se intampla, de ce nu iau masuri? Stiu foarte bine, dar unii dintre cei care trebuie sa actioneze, fac parte din Statul Paralel condus din exterior de partenerii nostri, iar din interior de catre Presedintele Romaniei domnul Klaus Iohannis, Stat aservit acestora, aparandu-le interesele, in detrimentul celor nationale. Este clar o colaborare stransa intre structurile intelligence din exterior cu unele din interior, pentru realizarea obiectivelor acestui protest „spontan”…Vă rog să iîmi spuneți dacă este așa sau nu, domnule Președinte Iohannis…!!!“