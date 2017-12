Gerrard vrea să fie căpitanul Angliei

Fotbalistul echipei Liverpool, Steven Gerrard, a declarat că şi-ar dori să preia banderola de căpitan al reprezentativei Angliei, la care David Beckham a renunţat după Cupa Mondială din Germania, informează cotidianul "The Sun". Căpitanul "cormoranilor" a afirmat însă că nu va avea nicio problemă dacă banderola îi va reveni în cele din urmă jucătorului echipei Chelsea, John Terry. "Mi-ar plăcea să fiu căpitanul echipei ţării mele. Am mai fost şi am trăit un sentiment minunat. Sunt flatat că mă aflu în cursa pentru banderola de căpitan, însă decizia îi aparţine selecţionerului Steve McClaren. Dacă Jonh Terry va primi banderola îi voi strînge mâna şi îi voi dori toate cele bune", a spus Gerrard. Jucătorul echipei Liverpool consideră că John Terry, căpitan al echipei Chelsea, este un fotbalist fantastic, dar a subliniat că mai sînt şi alţi candidaţi şi a menţionat că este bine să existe mai mulţi lideri la echipă.