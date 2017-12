Gheorghe Constantin cere dovezi ale corupţiei

Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin, i-a cerut, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, principalului acţionar al FC Rapid, George Copos, să dovedească afirmaţiile potrivit cărora la CCA au loc acte de corupţie. "Îi cer public lui Copos să aducă dovezi atunci când mă acuză de corupţie. Din câte ştiu, nu este adevărat. Nu mă gândesc la proces, am altceva de făcut. În momentul în care FRF nu va fi mulţumită de activitatea depusă, pot să plec la fel de repede precum am venit. Conducătorii Rapidului sunt nervoşi că nu le merge echipa şi dau vina pe arbitri", a spus Constantin. După partida, din cadrul etapei a V-a a Ligii I, UTA Arad - FC Rapid, scor 1-0, George Copos l-a acuzat pe Gheorghe Constantin de acte de corupţie, solicitând demisia conducerii CCA. Constantin a recunoscut că arbitrul partidei UTA-Rapid, Sorin Corpodean, a greşit atunci când, în urma unei intrări dure a lui Sorin Oncică asupra unui jucător giuleştean nu l-a eliminat pe acesta. Constantin l-a confundat pe Sorin Oncică cu asistentul Oncică. "În etapa a cincea, Corpodean a greşit nesancţionând un jucător de la UTA cu eliminare. În etapa a patra, golul egalizator al Rapidului în meciul cu Universitatea Craiova a fost marcat din ofsaid. Atunci nu au fost comentarii din partea oficialilor rapidişti, dar pentru o eliminare care trebuia făcută, la acel atac al lui Oncică, dar pentru care arbitrul are suport regulamentar...", a adăugat oficialul FRF, care a precizat că prestaţia lui Corpodean nu a fost una pro-UTA. Gheorghe Constantin a adăugat că oficialii cluburilor îi analizează activitatea în funcţie de delegările pe care le face. "Majoritatea judecă activitatea mea prin prisma delegărilor. Vor să ştie luni, cine îi arbitrează sâmbătă", a completat Constantin.