Gheorghe Hagi acuză campania împotriva Viitorului

Câştigarea titlului de către FC Viitorul la finalul sezonului trecut a deranjat foarte multă lume, a acuzat Gheorghe Hagi marţi seară, la finalul partidei din etapa a 5-a a Ligii 1 la fotbal, dintre FC Viitorul şi FC Voluntari, scor 0-0. Extrem de nervos, managerul tehnic al formaţiei constănţene s-a declarat foarte dezamăgit de toată campania împotriva Viitorului după câştigarea campionatului, trimiţând săgeţi către patronul FCSB, Gigi Becali: „Se încearcă o diversiune faţă de clubul acesta tânăr, care a reuşit o minune. Vă rog frumos, puţin respect. Dacă vreţi să ne terminaţi, terminaţi-ne. Sunt un tip responsabil. Vor să ne distrugă. Din păcate, se scrie urât despre noi, despre un club frumos, care creşte jucători. Ni s-a stricat toată sărbătoarea. Totul s-a făcut împotriva noastră. A fost plătită şi programată. Două luni urâte. Să le zic jucătorilor să se dea la o parte, să nu câştigăm campionatul? Şi a venit bomba, am câştigat campionatul. Va fi un an greu. Finul meu era supărat pe mine. A sărit hopa Mitică și ți-a luat campionatul. Te-ai supărat. Ce să fac, dacă n-ai fost în stare să câștigi. Îl las să vorbească cu voi de acum încolo. Cu mine, după ce termin de vorbit cu cele 18 sau 21 de milioane care m-au felicitat. O să încercăm să rezistăm, dar minunea va rămâne toată viaţa”.

Gică Hagi a vorbit şi despre atacantul George Ţucudean, cel care a refuzat să mai joace pentru echipa constănţeană. „Vârful nostru a preferat să nu joace. Vine jucătorul la antrenor şi spune că vrea să plece, pentru că este obosit. Şi ce apare în presă? Jucătorii nu au doar drepturi, mai au şi obligaţii. Am lipsit o singură zi. Şi cu ce mă aleg? Bătaie la mine acasă? Domnilor, mă faceţi să râd. În casa asta trebuie să fii sportiv, să lupţi, nu să cedezi”.

HAGI LUCREAZĂ GRATIS

În plus, discuţiile de la un post de televiziune legate de un împrumut bancar l-au nemulţumit pe Gică Hagi, care a anunţat că face toate eforturile să-şi plătească angajaţii: „Şi Barcelona se împrumută la bănci. Nu sunt nici qatarez, nici chinez. Nu am băgat mâna în buzunar la nimeni. Şi dacă mă împrumut, eu încerc să-mi fac datoria faţă de angajaţi, pentru ca ei să fie plătiţi. Nu sunt un om bogat în bani. Am băgat banii mei în copii. Eu n-am datorii. Indiferent dacă am luat sau nu acel împrumut, reţineţi un lucru: Hagi lucrează gratis. Noi o să muncim să producem jucători. Unicul şi cel mai mare fraier din România. Un milion de euro pe an sunt cheltuielile de la Academie. Am vrut să o fac din toată inima şi o să o fac în orice condiţii, cu orice risc”.

VREA UN FOTBAL ROMÂNESC BOGAT

„Nu am vrut să plec de la echipă, deşi am avut oferte importante. Noi nu avem obiectiv să luăm titlul. Obiectivul nostru a fost dintotdeauna să promovăm şi să dăm jucători la toate cluburile. Eu mă rog ca toate echipele din România să fie bogate şi să vină să cumpere de la noi. În Cipru m-am simţit umilit. O echipă din Cipru cu un buget de 20-26 de milioane de euro, iar Viitorul a luat campionatul cu un buget de 2,7 milioane de euro”, a declarat Gică Hagi.

Problema financiară din fotbalul românesc a fost dezbătută de managerul tehnic al Viitorului, care consideră că trebuie legi pentru ca sportul să fie susţinut cu bani de către multinaţionale sau printr-o cotă parte din sumele din pariuri, la nivelul celor trei eşaloane, dar şi pentru copii şi juniori.

„Clubul plăteşte şaptezeci şi cinci la sută impozit la stat, mi-a spus contabilul. Credeţi că vine cineva din Constanţa şi-mi dă ceva? După ce am luat titul, nimeni de la Constanţa nu a venit să mă cheme la o cafea şi să mă felicite”, a mai spus Gheorghe Hagi.

