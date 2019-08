Gică Hagi a analizat prestaţia jucătorilor de la Viitorul în partida cu Astra

După remiza de la Giurgiu, 1-1 (V. Gheorghe 40 / Tamaş-autogol 38) cu Astra, Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului, nu a fost mulţumit de modul în care au evoluat jucătorii constănţeni, mai ales că obiectivul a fost obţinerea celor trei puncte: „Când nu câştig, nu îmi place. Gândurile noastre au fost să venim să luăm cele trei puncte. Știam că întâlnim o echipă care are talent, speculativă, cu fotbaliști foarte buni. Când i-am pus în criză de spațiu și timp cred că am controlat meciul, ritmul jocului, când i-am lăsat să joace, le-am dat spațiu, au calitate, ştiu fotbal şi atunci am suferit noi. Din păcate, mai grav, este că atunci când am luat mingea nu am ştiut să jucăm fotbal iute, fiecare a făcut două-trei atingeri în plus. Nu am avut în faţă soluţie, pasă bună, şut, centrare. Puteam să pierdem, puteam să şi câştigăm, am avut bară. Îmi pare rău, le-am şi zis în vestiar, trebuie să fie mai atenţi la tot ce vorbesc. Fotbalul nu e uşor, chiar dacă ne dorim să câştigăm”, a declarat Gheorghe Hagi, care a anunţat că Eric este în vacanţă două-trei zile, fiind accidentat.

Despre revenirea lui Budescu la Astra, Gică Hagi consideră că este un lucru benefic pentru fotbalul românesc, iar lui Dan Petrescu i-a urat mult succes în duelul cu Slavia.

„OAMENII AU FUGIT DE LA STADION”

„Fotbalul românesc trebuie să fie susţinut. Înainte stadioanele erau pline. Se juca fotbal cu 40.000, 30.000, 50.000 de oameni. Şi acum stadioanele arată... Oamenii au fugit de la stadion. De ce au fugit? Fotbalul românesc nu e iubit, nu are tradiţie? Ba da. Nu sunt bani? Ba da. Sunt mulţi. Să vină bogaţii, oamenii cu bani, guvernul şi ţara să sprijine sportul. Atunci vom avea şi echipă naţională competitivă, puternică, care să se bată în Europa. Vreau să devenim competitivi, să ne batem cu cei de afară. Tot ce zic eu are un singur scop. Acela de a forma jucători pentru echipa naţională”, a mai spus Gică Hagi.