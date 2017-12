Gigi Becali şi George Copos, la Poliţie, într-o afacere de 2 milioane de euro

Anchetă la poliţie pentru o afacere de două milioane de euro între Gigi Becali şi George Copos. Cea mai mare parte din bani a ajuns la un broker, care a cumpărat acţiuni de pe piaţa de capital. Gigi Becali i-a cerut lui George Copos banii înapoi, dar n-a mai primit nimic. Copos l-a trims la broker, iar acesta din urmă s-a dus la poliţie. "Acum şapte-opt ani a venit Copos, că vrea două milioane de euro împrumut, să cumpere acţiuni. Mi-a spus să-i pun în contul lui Toderiţă. După şase luni i-am cerut banii, şi Copos că ce bani, că doar 300.000 a folosit să cumpere acşiuni, restul să mi-i dea Toderiţă! Păi, eu ţie ţi-a, dat banii, tu mi-i dai. L-am sunat pe Toderiţă şi am luat banii după o lună, 1,7 milioane, şi Copos mi-a trimis 300.000 de euro în cont. La Poliţie m-au întrebat dacă am dat două milioane, am spus că da, cum am dat, lui Toderiţă în cont. Am auzit că e un denunţ împotriva lui George Copos, dar nu e treaba mea... Eu spun doar ce ştiu, ce am făcut eu", a declarat Gigi Becali la România TV. George Copos a fost la Poliţie astăzi, dar a încercat să se eschiveze: "Mi-a expirat buletinul!".