Gigi Becali şi Victor Piţurcă, deferiţi justiţiei în dosarul “Valiza”

Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a fost deferit justiţiei, ieri, de procurorii anticorupţie, în dosarul “Valiza”, alături de alte cinci persoane, între care şi selecţionerul echipei naţionale de fotbal, Victor Piţurcă. Gigi Becali este acuzat de două infracţiuni de dare de mită şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Alături de el, au mai fost trimişi în judecată Victor Piţurcă, Teia Sponte, Alina Florentina Ciul, Radu Gheorghe Marino şi Raul Volcinschi. Selecţionerul Victor Piţurcă este acuzat de favorizarea infractorului. Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al clubului Steaua, Teia Sponte, este acuzat de complicitate la dare de mită. Alina Ciul, unul din avocaţii lui Becali, este acuzată de favorizarea infractorului şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Lui Radu Marino, procurorii anticorupţie îi impută două fapte de fals în înscrisuri sub semnătură privată, el fiind acuzat totodată şi de favorizarea infractorului. Tot pentru favorizarea infractorului va fi judecat şi Raul Volcinschi. “După tot ce s-a întîmplat, nu cred că decizia de a mă trimite în judecată ar trebui să mai mire pe cineva”, a spus Victor Piţurcă. Selecţionerul a adăugat că deocamdată nu are un avocat, precizînd că pînă acum nu a primit nicio înştiinţare oficială de trimitere în judecată. “Deocamdată nu ştiam sigur că voi fi trimis în instanţă şi nu am încă avocat. Aveam semnale că 99 la sută aşa se va întîmpla, dar eu pînă acum n-am primit nicio hîrtie oficială că sînt trimis în judecată”, a menţionat Victor Piţurcă. Tehnicianul susţine că nu a favorizat nicio persoană implicată în dosarul “Valiza”. “Nu este nicio favorizare a infractorului. Dacă semnez ca martor la un precontract între două părţi, nu ştiu dacă favorizez sau pe cine favorizez. Acum asta e situaţia. Dacă sînt vinovat, asta va decide instanţa. Nu ştiu dacă sînt urmărit eu, ca persoană. Şi nu cred că sînt neapărat o victimă colaterală în acest caz. Nu ştiu cum sînt privit de cei care au instrumentat acest caz, dar, repet, eu nu am făcut decît să semnez un precontract”, a precizat selecţionerul. Contactat, patronul Stelei, Gigi Becali, a spus: “Nu mă interesează”. În schimb, avocatul Stelei şi al lui Gigi Becali, Cătălin Ciubotă, a dezvăluit că patronul echipei din Ghencea nu riscă nimic pentru că fapta pentru care este acuzat nu este pedepsită prin lege. “S-a finalizat urmărirea finală şi s-a trimis în instanţă. Nu e ceva anormal. Nu cunosc materialul de urmărire penală. Avem încredere în instanţa de judecată şi sînt sigur că ne vor da dreptate. Se vor face cercetări pentru a se proba cele scrise în dosar şi abia apoi se va da verdictul. Gigi Becali nu riscă nimic. Fapta pentru care este acuzat nu există” a spus Cătălin Ciubotă. În apărarea oficialului Stelei au sărit mai mulţi oameni din fotbalul românesc, precum Vasile Turcu, Gigi Neţoiu sau Victor Becali.