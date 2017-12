Gérard Depardieu va juca, în 2017, în filmul biografic „Bach“

Gérard Depardieu, Max von Sydow, Axel Milberg și Marianne Sagebrecht vor juca în noul film biografic despre Johann Sebastian Bach, ce va fi regizat de Eric Styles, informează The Hollywood Reporter.

Gérard Depardieu s-a alaturat distribuţiei filmului "Bach", un lungmetraj biografic ce va spune povestea compozitorului Johann Sebastian Bach.

De asemenea, Max von Sydow, cunoscut pentru rolul din "Star Wars: Trezirea Forţei", Axel Milberg, care a jucat în filmul "Hannah Arendt" și Marianne Sagebrecht, faimoasă pentru interpretarea din "Bagdadul Cafe" vor juca în filmul regizorului Eric Styles.

Nu există încă informaţii despre cina va juca rolul legendarului Johann Sebastian în "Bach", filmul care va consemna rebeliunile şi stările intime ale unuia dintre cei mai mari compozitori ai lumii.

Styles va regiza filmul după un scenariu de Jeffrey Freedman, care va şi produce lungmetrajul, alături de S. J. Evans de la compania Dark Art Films.

"Eu cred în această producție, care va face deliciul iubitorilor de Bach. Filmul lui Jeffrey Freedman este important. Eu însumi sunt de la o vârstă fragedă admirator al lui Bach.", a declarat Depardieu, potrivit The Hollywood Reporter.

Styles a a asamblat o echipă tehnică impresionantă pentru proiect, compusă din directorul de imagine premiat cu Oscar Vittorio Storaro, care a realizat imaginea pentru filmele de succes "The Last Emperor" şi "Apocalypse Now", monteurul Tariq Anwar, cel care s-a ocupat de decupajul filmelor "American Beauty" şi "The King's Speech", dar şi compozitorul premiat cu Oscar Gabriel Yared, care a compus muzica originală pentru coloana sonoră a filmul "Pacientul englez".

Filmul are un buget estimativ de 21 milioane de dolari, iar lansarea este programată pentru sfârşitul anului 2017.

Gérard Depardieu este unul dintre cei mai cunoscuţi actori francezi pe plan internaţional şi are la activ peste 100 de filme în care a jucat, inclusiv cele din seria "Asterix". Actorul a câştigat numeroase premii de-a lungul prestigioasei lui cariere în cinematografie, inclusiv o nominalizare la Oscar, pentru memorabilul rol din "Cyrano de Bergerac", şi un premiu Globul de Aur, pentru rolul său din filmul "Cartea verde".

Johann Sebastian Bach a fost un compozitor german și organist din perioada barocă, considerat în mod unanim drept unul dintre cei mai mari muzicieni ai lumii. Operele sale sunt apreciate pentru profunzimea intelectuală, stăpânirea mijloacelor tehnice și expresive și pentru frumusețea lor artistică.