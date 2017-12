Grevă fiscală împotriva Codului Muncii

De la declaraţia premierului Emil Boc, care anunţa că este posibil ca Executivul să-şi asume răspunderea în Parlament pe Codul Muncii şi până la aprobarea proiectului pe care Guvernul îşi va asuma răspunderea (adică de la „poate fi” la „va fi”) a trecut doar o săptămână, timp în care guvernanţii au demonstrat că în România s-a instaurat dictatura portocalie. În condiţiile în care dialogul social nu mai există, nevoile milioanelor de români fiind ignorate de guvernanţi mai interesaţi să-şi rezolve interesele personale, singura opţiune a angajatului român de a-şi apăra drepturile este să iasă în stradă. Sau să lovească Guvernul acolo unde îl doare cel mai tare: la buzunar. Preşedintele PNL Crin Antonescu a declarat că, alături de demersul opoziţiei în Parlament, împotriva noului Cod al Muncii este nevoie de susţinere în stradă, dar şi de un protest al angajatorilor, care poate lua inclusiv forma unei greve fiscale. „Dacă salariaţii vor să-şi apere drepturile, atunci ei vor fi în stradă, indiferent de sectorul din care fac parte. Dacă oamenii din mediul de afaceri, reprezentaţi de organizaţiile patronale, vor să se ţină cont de părerea lor, vor declanşa greva fiscală”, a spus Crin Antonescu.

IMPLICAREA SOCIETĂŢII CIVILE, VITALĂ. El a adăugat că există diverse „mijloace de presiune” asupra unui guvern, dar rămâne de văzut dacă acestea vor fi aplicate şi în ţara noastră, urmând a se constata „dacă România e sat fără câini în continuare”, aşa cum s-a spus de nenumărate ori, din cauza lipsei de reacţie a societăţii civile la măsurile luate de Guvern prin care nivelul de trai a scăzut dramatic. Liderul PNL a atras atenţia românilor afectaţi de noile prevederi ale Codului Muncii şi de modul în care ţara a fost guvernată în ultimii ani, că nu trebuie să facă parte din Parlament pentru a putea influenţa deciziile Guvernului. „Rolul meu este să spun, încă o dată, celor care sunt interesaţi de ceea ce se întâmplă dar nu sunt în Parlament, că trebuie într-un fel sau altul să se manifeste pentru a ne face reprezentativi şi pentru a da greutate demersurilor pe care noi le facem pentru a stăvili acest Guvern”, a transmis Antonescu. Preşedintele PNL a comentat că este de datoria opoziţiei să încerce să dărâme Guvernul în Parlament, chiar dacă nu are suficiente voturi, punctând însă că demersul trebuie susţinut şi de societatea civilă.

DISCREDITAREA SINDICALIŞTILOR CONTINUĂ. În lipsa unei reacţii masive din partea românilor, Guvernul va face tot posibilul pentru a-şi înlătura principalii oponenţi, iar, în prezent, atenţia guvernanţilor este îndreptată împotriva sindicaliştilor. Pentru a distruge credibilitatea mişcării sindicale din România şi a se asigura că salariaţii vor accepta, resemnaţi, transformarea în sclavi, premierul Emil Boc şi ministrul Muncii, Ioan botiş, au făcut un apel către cetăţeni, îndemnându-i să nu urmeze liderii sindicali, pentru că aceştia sunt interesaţi doar de protejarea propriilor interese. „Suntem singurii care am ieşit în stradă. Societatea civilă, din păcate trebuie să o spunem, este în incapacitate de a reacţiona. Singurii opozanţi de drept am rămas noi şi, din acest motiv, se doreşte distugerea noastră”, a spus preşedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu. El a adăugat că toate acţiunile guvernanţilor din ultima perioadă (acţiunile de verificare a sindicaliştilor comandate Agenţiei Naţionale de Integritate, modificările aduse Legii manifestaţiilor publice etc.) reprezintă „o multitudine de mici picături care fac parte din campania de distrugere a structurii sindicale”. Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament pe noul Cod al Muncii în 8 martie, la ora 10.00, iar parlamentarii pot depune amendamente până vineri, la ora 20.00. Proiectul a fost aprobat în şedinţa de luni a Executivului. Confederaţiile sindicale au început, luni, protestele, la nivel local, nemulţumite de prevederile Codului Muncii şi de decizia Guvernului de a-şi angaja răspunderea în faţa Parlamentului pentru actul normativ. În ziua în care Guvernul îşi angajează răspunderea pe Codul Muncii, sindicaliştii vor intra în grevă de avertisment şi vor picheta intrările în sediul Parlamentului. De asemenea, confederaţiile sindicale au anunţat că sindicaliştii vor intra în grevă generală din prima zi în care preşedintele primeşte pentru promulgare noul Cod al Muncii.

CODUL MUNCII NU CREEAZĂ LOCURI DE MUNCĂ. Potrivit preşedintelui Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor, Victor Paul Dobre, modificarea Codului Muncii nu era o necesitate presantă şi ar fi trebuit realizată doar cu acordul total al partenerilor sociali. „Guvernul a forţat nota. Normal este ca partenerii sociali să găsească o soluţie şi aceea să fie discutată cu Executivul. Relaţiile sunt între patronate şi sindicate. Noi ne însuşim ceea ce sindicatele şi patronatele vor”, a explicat Victor Paul Dobre. Potrivit spuselor sale, varianta Codului Muncii prezentată de Guvern avantajează uşor partea patronală şi dezavantajează partea sindicală. În plus, deputatul crede că noul Cod nu va crea locuri de muncă, după cum a declarat premierul Emil Boc. „Trebuie măsuri reale de relansare a economiei şi elaborarea acestora ar trebui să fie prioritatea Guvernului”, a spus Dobre. Astfel, din cauza prevederilor privind concedierile colective şi a permiterii muncii pe baza permisului de şedere, angajatorii ar putea să recurgă la forţă de muncă din afara României, lucru care ar afecta forţa de muncă locală. „Ceea ce spune primul ministru privind crearea de locuri de muncă este ceea ce visează”, a comentat deputatul.