Grindeanu vrea o țară normală

09:43:09 / 05 Ianuarie 2017

NORMALUL ANORMAL

O ţară normala presupune o politica normala facuta de politicieni normali si cetateni normali . De la o vreme normalitatea a fost inlocuita cu anormalul . Ca toate notiunile , si normalitatea este relativa . Pentruu unii este normal sa aiba o avere cat mai mare , functii si femei pe masura averii lor si mese imbelsugate stropite cu sampanie . Pentru altii , normalul consta in a avea o camera sau un modest apartament ( unii nu au nici atata ) serviciu la Polaris sau primarie , mancare de la cantina , nevasta si bere . Boschetarii , infractorii , au si ei normalitatea lor . De cele mai multe ori , asa zisa normalitate consta in banalitate , stagnare , mediocritate . Noul premier vrea sa para un ganditor si inovator in politica . Dl Grindeanu nu stie sau nu vrea sa stie ca performanta nu se obtine cu asa zisa normalitate ci cu mari eforturi si deseori cu riscuri si sacrificii . Ne asteptam ca dl premier , tanar fiind si suficient de scolit sa ne spuna ca rezultatele de exceptie se obtin atunci cand vrei imposibilul . Sau sa gandesti ca Petre Tutea care a spus : " Visul meu e ca fiecare babă română să mulga vaca cu cască militară pe cap " . Dar social-democratii nu pot depasi un anumit nivel de gandire si de actiune . Tot Petre Tutea a spus ca " social-democratia e laptele bătut al comunismului ".