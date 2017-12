Guerilla Verde, din nou în Constanţa

Caravana educaţională de film eco Guerilla Verde a poposit, din nou, la Constanţa, pentru al doilea an consecutiv. Manifestarea, aflată la cea de-a patra ediţie, îşi propune ca, prin intermediul filmelor, să motiveze tinerii să protejeze mediul şi să se implice activ în acţiuni de ecologizare. Proiectul „Caravana Guerilla Verde” este organizat de Media Image Factory. „În acest an participă la Caravana Guerilla Verde elevii Liceului Teoretic „Ovidius” şi studenţii Academiei Naţionale „Mircea cel Bătrân”. După proiectarea filmelor sunt organizate dezbateri cu participanţii, în care discutăm despre ceea ce înseamnă pentru ei mediul înconjurător, natura”, a declarat reprezentantul Media Image Factory, Ileana Timofte. În acest an, Caravana Guerilla Verde vine cu o serie de noutăţi, dedicate participanţilor la manifestare. Printre acestea se numără şi Clubul Guerilla Verde, care se adresează atât cadrelor didactice, cât şi elevilor/studenţilor din unităţile de învăţământ din România, precum şi Biblioteca Verde, care presupune crearea unei secţiuni dedicate mediului înconjurător în fiecare unitate vizitată în cadrul Caravanei Guerilla Verde. „De obicei, despre mediu mai mult se vorbeşte decât se face. Ne bucurăm că partenerii noştri sunt perseverenţi şi continuă să facă acţiuni menite să încurajeze protejarea mediului”, a declarat viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău. El a precizat că la nivelul judeţului Constanţa au fost demarate o serie de proiecte (unele dintre acestea aflându-se, deja, în faza de încheiere a contractelor) pentru crearea de noi spaţii verzi şi amenajarea celor existente. Printre acestea se numără Parcul Carol I, în zona peninsulară, şi Parcul Aurel Vlaicu, precum şi amenajarea spaţiilor verzi de pe faleza Cazinoului, promenada turistică Mamaia, expoflora din Parcul Tăbăcăriei, lucrări care sunt incluse în proiecte mai ample pentru zonele respective. În cadrul Caravanei Guerilla Verde, până pe 31 martie are loc şi concursul foto-video „Ecopaparazzi”, care se adresează tuturor cetăţenilor interesaţi de protejarea mediului înconjurător.