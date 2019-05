Guvernul de la Londra amână noua iniţiativă de Acord Brexit

Guvernul de la Londra a amânat prezentarea în Camera Comunelor a noii iniţiative pentru aprobarea proiectului de acord Brexit, pe fondul speculaţiilor referitoare la demisia premierului Theresa May.

Premierul Theresa May urma să prezinte vineri noua formă a proiectului de Acord Brexit în Camera Comunelor, dar, potrivit unor surse citate de postul Sky News, Guvernul va amâna iniţiativa până pe 3 iunie. Situaţia intervine pe fondul speculaţiilor că premierul Theresa May ar urma să demisioneze, cel mai probabil după o reuniune a Comitetului de conducere al Partidului Conservator programată vineri. Andrea Leadsom a demisionat, miercuri seară, din funcţia de ministru britanic pentru Relaţia cu Parlamentul, în semn de protest faţă de abordarea premierului Theresa May privind Brexit.

Theresa May este contestată din ce în ce mai puternic de colegii din Partidul Conservator şi i se cere demisia din cauza crizei Brexit. May, lider al Partidului Conservator şi prim-ministru, a refuzat până acum să demisioneze. Marea Britanie nu se va putea retrage din UE dacă Acordul Brexit nu va fi aprobat de Camera Comunelor, a declarat marţi premierul May, explicându-le deputaţilor că aceasta este "ultima şansă". May le-a transmis membrilor Camerei Comunelor că au "ultima şansă" de a realiza Brexit, prin aprobarea proiectului Acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Premierul britanic a susţinut că va prezenta un "nou acord Brexit", care conţine noi garanţii privind drepturile angajaţilor, standarde în domeniul mediului, clauze privind frontiera irlandeză şi un "compromis" în domeniul vamal.

Theresa May a atras atenţia că respingerea din nou a Acordului Brexit riscă să conducă la anularea ieşirii Marii Britanii din UE. Proiectul de Acord Brexit urmează să fie prezentat din nou spre aprobarea Camerei Comunelor la începutul lunii iunie. "Sunt introduse noi modificări semnificative pentru a proteja integritatea economică şi constituţională a Marii Britanii. Adevărul este că după trei încercări de obţinere a aprobării Parlamentului, nu vom putea părăsi UE dacă nu vom avea un acord care să beneficieze de o susţinere largă a partidelor", a subliniat May. Liderul de la Londra a semnalat că ar putea oferi Parlamentului şansa de a se pronunţa asupra organizării unui nou referendum dacă aprobă Acordul Brexit.