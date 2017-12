Guvernul modifică legile timbrului cultural, sponsorizării şi DDA şi alocă 1 milion euro revistelor

O echipă interministerială condusă de vicepremierul Marko Bela va modifica legile timbrului cultural, sponsorizării şi drepturilor de autor, iar Guvernul va finanţa cu un milion de euro reviste culturale consacrate, a anunţat ieri premierul Boc, după discuţii cu membri ai Uniunilor de Creatori. La întrevederea premierului Emil Boc cu reprezentanţii Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori (ANUC) au mai fost prezenţi vicepremierul Marko Bela şi miniştrii Culturii şi Finanţelor, Kelemen Hunor şi, respectiv, Sebastian Vlădescu. Din partea ANUC au fost prezenţi, printre alţii, preşedintele Academiei, Ionel Haiduc, preşedintele Uniunii Teatrale din România (UNITER), Ion Caramitru, preşedintele Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Compozitorilor, Adrian Iorgulescu, şi senatorul Radu F. Alexandru. Premierul Boc a spus că se va întâlni cu reprezentanţii Uniunilor de Creatori cel puţin o dată la trei luni, pentru a face \"un inventar al lucrurilor care s-au făcut şi al lucrurilor care urmează să se facă în perioada următoare\". \"Această întâlnire şi-a propus, pe de o parte, să dea un semnal foarte clar pentru cei care lucrează în actul de cultură că, deşi suntem într-o perioadă de criză, pentru Guvernul României, actul de cultură are cel puţin aceeaşi importanţă ca şi orice act economic\", a spus Boc. El a precizat că echipa interministerială, coordonată de vicepremierul Marko Bela, va lucra la modificarea Legii timbrului cultural, Legii sponsorizării şi Legii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, pentru ca astfel actul de cultură să aibă o mult mai bună susţinere, inclusiv din punct de vedere financiar. Boc a precizat că Guvernul va susţine, în limita a un milion de euro, revistele de cultură consacrate, conform propunerilor Uniunilor de Creatori. \"Am decis, de asemenea, ca, pe baza inventarului pe care reprezentanţii Uniunilor de creaţie îl vor face, să asigurăm o susţinere a revistelor culturale din România, în limita unei sume de bani pe care o vom stabili, sumă care oricum nu va depăşi cel mult un milion de euro pe an, astfel încât reviste de cultură extrem de importante, care s-au consacrat în România şi datorită vremurilor grele în care trăim au dificultăţi de apariţie, să fie susţinute cu sprijinul Guvernului. Un Guvern îşi poate permite să aloce un milion de euro pe an pentru a susţine revistele de cultură din toate domeniile\", a afirmat premierul. Boc a mai spus că Guvernul se va implica pentru susţinerea sediilor artiştilor plastici, pentru că primii evacuaţi sau primii cărora nu li se acordă importanţa cuvenită sunt cei care reprezintă Uniunile de creaţie din domeniu. \"Este un semnal pe care îl dăm către toate administraţiile publice din România că sunt importante zonele comerciale, dar la fel sunt de importante şi zonele culturale, dintr-un oraş sau dintr-o capitală de judeţ sau din capitala ţării\", a afirmat primul-ministru. El a mai spus că în cadrul întâlnirii au fost discutate şi problemele legate de noua modalitate de impozitare a drepturilor de autor. Preşedintele Casei Naţionale de Pensii, Doina Pârcalabu, prezentă la întâlnire, a explicat că persoanele care obţin venituri din activităţi independente, inclusiv drepturi de autor, au obligaţia de a depune câte o declaraţie, o singură dată, la Casa de Pensii, Agenţia pentru Şomaj şi Casa de Asigurări de Sănătate, urmând să depună alte declaraţii dacă veniturile scad sub cinci salarii medii brute.

\"Problemele pe care le-am identificat în aceste zile au fost legate de faptul că aceste persoane sunt plimbate de la un ghişeu la altul. Trebuie spus că în toate instituţiile, nu numai în România, declararea se face într-un loc, iar plata se face într-un alt loc, este principiul separării operaţiunilor. În mod normal, în momentul în care se depune, şi declaraţia se depune o singură dată, la cele trei instituţii, pentru a fi luată acea persoană în evidenţă şi introdusă în bazele de date care sunt gestionate la fiecare dintre cele trei instituţii, şi vor plăti în luna următoare. Dacă fac obiectul plăţii lunare, vor fi identificate mult mai uşor pe baza codului numeric personal şi vor avea numai obligaţia de plată\", a spus Pârcălabu. Ea a adăugat că, după ce contribuabilii declară veniturile din activităţi independente, ei nu vor fi obligaţi să completeze alte declaraţii decât dacă veniturile lor scad sub plafonul celor cinci salarii medii brute pe economie. \"Sunt obligaţi să facă corecturile necesare în momentul în care veniturile pe care le-au declarat iniţial, în declaraţia iniţial depusă, suportă modificări. Nu vor face obiectul notificării în situaţia în care acele venituri nu scad sub plafonul dat de nivelul celor cinci salarii medii brute pe economie\", a explicat Pârcălabu.