Halep, Begu și Niculescu, învingătoare la Miami

După ce s-a retras, sâmbătă dimineață, din proba de dublu a turneului WTA Premier de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 6.134.605 dolari, tenismena constănțeană Simona Halep (5 WTA) s-a calificat, sâmbătă seară, în optimile de finală la simplu, după ce a învins-o pe germanca Julia Goerges (66 WTA), cu 6-4, 6-1, după o oră și 34 de minute. „A fost o partidă dificilă. Adversara mea a început bine jocul și s-a distanțat la 3-0, dar mi-am revenit, mi-am impus jocul, am devenit mult mai agresivă, am început să iau mingea mai repede și am obligat-o să alerge mai mult. Cred că aceasta a fost cheia victoriei”, a declarat Simona Halep, conform wtatennis.com, după succesul din confruntarea cu Goerges. Pentru prezența în optimi la Miami, Halep și-a asigurat un cec în valoare de 36.170 de dolari și 65 de puncte WTA. În turul al treilea au mai obținut calificarea Irina Begu (35 WTA) și Monica Niculescu (33 WTA).

Pentru a ajunge în sferturi, Halep o va înfrunta pe britanica Heather Watson (69 WTA), iar pentru a se califica în optimi, Begu o va întâlni pe Kristyna Pliskova (Cehia, 101 WTA), iar Niculescu pe Coco Vandeweghe (SUA, 38 WTA).

HALEP CONSIDERĂ O PROVOCARE MECIUL CU WATSON

Halep nu se teme de confruntarea cu Watson și speră să depășească performanța de anul trecut, când s-a oprit în semifinale la Miami. Halep s-a mai întâlnit de două ori cu Watson și s-a impus de fiecare dată. Ultima confruntare dintre cele două jucătoare a avut loc în turul al treilea de la Roland Garros, în 2014, iar Halep a câștigat cu scorul de 6-2, 6-4.

„Înseamnă foarte mult că am început să câştig meciuri aici, la Miami. Aşa am făcut şi la Indian Wells. Am avut un început de an foarte greu, mi-a fost foarte greu să exersez, să mă antrenez, de aceea nu am putut să mă pregătesc şi nu am putut să joc la cel mai înalt nivel. Acum sunt mult mai încrezătoare şi încerc să mă duc pe teren şi să-mi fac jocul. Mă pregătesc normal, nimic special, trebuie să lovesc mai mult mingea, avem o zi liberă, asta e bine, o să avem timp să ne relaxăm, să ne recuperăm şi apoi trebuie să mă concentrez pe ceea ce am de făcut. O cunosc destul de bine pe Watson, va fi o provocare pentru mine să câştig meciul şi voi lupta pentru acest lucru”, a declarat Halep.

