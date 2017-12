Halep nu va participa la turneul de la Dubai

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 2 WTA, nu își va apăra titlul cucerit anul trecut în turneul WTA de la Dubai, nefigurând pe lista oficială a participantelor la ediția din acest an a competiției din Emiratele Arabe Unite, care va avea loc în perioada 15-20 februarie. Conform listei prezentate de organizatori, principala favorită la ediția din acest an a competiției este americanca Serena Williams, locul 1 WTA, urmată de Garbine Muguruza (Spania, 3 WTA), Agnieszka Radwanska (Polonia, 5 WTA), Lucie Safarova (Cehia, 9 WTA) și Angelique Kerber (Germania, 10 WTA). Turneul de la Dubai și-a micșorat semificativ premii față de sezonul trecut, ajungând la doar 1.734.900 de dolari, în timp ce competiția de la Doha, din perioada 21-27 februarie, unde Halep și-a confirmat participarea, va fi răsplătită cu 2.517.250 dolari. Sportiva în vârstă de 24 de ani, confruntată cu unele probleme medicale, s-a retras recent din turneul de la Brisbane, la care ar fi urmat să dispute primele sale jocuri din acest an, dar și-a anunțat prezența la cel de la Sydney, programat între 10 și 15 ianuarie, înaintea primului turneu de Mare Șlem al anului, Openul Australiei, care va avea loc în perioada 18-31 ianuarie. Constănțeanca s-a antrenat, vineri, sub supravegherea antrenorului Darren Cahill, pe cea mai mare arenă din complexul care va găzdui al doilea turneul australian al sezonului şi nu a dat niciun semn că accidentarea care a forţat-o să se retragă de la Brisbane ar deranja-o în continuare.

MITU ŞI ŢIG, ELIMINATE ÎN CALIFICĂRI LA SYDNEY

Andreea Mitu şi Patricia Maria Ţig au fost eliminate, vineri, în primul tur al calificărilor la turneul WTA Premier de la Sydney (Australia), dotat cu premii în valoare totală de 753.000 de dolari. Mitu, locul 96 WTA, a fost depășită de Monica Puig (Puerto Rico, locul 92 WTA), cu scorul de 6-2, 6-3, după 67 de minute de joc, în timp ce Ţig, locul 123 WTA, a fost învinsă de australianca Storm Sanders, locul 383 WTA, beneficiara unui wild-card, cu scorul de 4-6, 6-2, 6-3, după o oră şi 51 de minute. Pentru prezența în calificări, Mitu și Ţig vor primi câte un punct WTA și un cec în valoare de 885 de dolari.

RADWANSKA URCĂ PE LOCUL 4 WTA

Poloneza Agnieszka Radwanska, în prezent pe locul 5 WTA, va urca o poziţie în ierarhia jucătoarelor profesioniste de tenis care va fi publicată luni, devansând-o pe rusoaica Maria Şarapova. Radwanska, fostă ocupantă a locului 2 WTA în 2012, s-a calificat în finala turneului de la Shenzhen, după ce a învins-o, vineri, cu scorul de 6-2, 6-4, pe germana Anna-Lena Friedsam, locul 95 WTA, acumulând punctele necesare pentru a face pasul pe poziţia a patra mondială. Această schimbare de locuri are implicaţii importante în stabilirea capilor de serie la Australian Open. Astfel, Şarapova ar putea întâlni jucătoare ca Serena Williams, locul 1 WTA, sau Simona Halep, locul 2 WTA, încă din sferturile de finală ale primului Grand Slam al anului.

