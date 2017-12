Halep şi Radwanska, nemulțumite de organizarea de la Roland Garros

Simona Halep (locul 6 în clasamentul WTA) şi Agnieszka Radwanska (2 WTA) au fost eliminate, marţi, în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros şi s-au declarat nemulțumite de organizatorii celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, dotat cu premii în valoare totală de 12.032.000 de euro. Halep a pierdut întâlnirea cu Samantha Stosur (Australia, 24 WTA), scor 6-7 (0/7), 3-6, în timp ce Radwanska a cedat în disputa cu Tsvetana Pironkova (Bulgaria, 102 WTA), scor 6-2, 3-6, 3-6.

Halep şi Radwanska conduceau în meciurile cu Stosur (scor 5-3), respectiv Pironkova (scor 6-2, 3-0), duminică, în momentul în care ploaia a întrerupt disputarea partidelor de la Roland Garros. Ambele meciuri ar fi trebuit să se reia iniţial luni, însă au fost amânate pentru marţi tot din cauza condiţiilor meteo. Reluate marţi, jocurile au fost întrerupte din nou timp de aproximativ două ore şi 30 de minute, iar ulterior reluate în jurul orei 16.00. Halep şi Radwanska au fost eliminate de adversarele mai slab cotate şi la final au acuzat condiţiile în care au fost obligate să joace: cu zgura încă udă şi speriate de eventuale accidentări.

„M-am operat în urmă cu câţiva ani şi mi-a fost imposibil să joc în aceste condiţii. Punct! Am fost atât de surprinsă şi nervoasă că am fost obligate să jucăm pe ploaie! Adică nu este un turneu de 10.000 (n.r. de dolari - nivelul minim în circuit). Este un turneu de Grand Slam! Cum să laşi jucătorii să evolueze pe ploaie? Nu pot juca în astfel de condiţii. Nu ştiu cine a permis să se joace în aceste condiţii şi nu cred că le pasă prea mult de ce credem noi! Cred că le pasă de alte lucruri”, a declarat tenismena poloneză aflată pe locul secund în ierarhia mondială.

Și Simona Halep a fost nemulțumită de modul în care organizatorii au programat disputarea meciurilor: „Nu pot vorbi despre condiţii, nu am cuvinte! A fost imposibil să jucăm, din punctul meu de vedere. Să joci tenis pe timp de ploaie este puţin prea mult, cred eu. Nimănui nu-i pasă de jucătoare, din punctul meu de vedere. Nu îmi pasă că am pierdut, dar am fost la un pas de o accidentare la spate, iar asta e o mare problemă. Dar, cum am spus, nimănui nu îi pasă. Trebuie doar să ieşim şi să jucăm. Terenul nu a fost bun, mingile au fost ude, complet ude în timpul meciului. Am simţit dureri la spate şi la tendonul lui Ahile. Sam a fost mai puternică şi a jucat mai bine. Poate sunt speriaţi că zilele trec şi nu se joacă meciuri. Dar nu este vina noastră şi nici a lor. Condiţiile nu au fost bune. Nu mă simt în siguranţă pe un asemenea teren”, a declarat Halep după meciul din optimile de finală ale turneului de la Roland Garros.

