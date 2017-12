Halep va începe pregătirea pentru Wimbledon

Simona Halep a revenit în ţară, după finala pierdută la Roland Garros în faţa letonei Jelena Ostapenko, scor 6-4, 4-6, 3-6, supărată după ratarea câştigării trofeului la Paris, dar decisă să meargă pe aceeaşi linie, pentru a obţine alte victorii importante. „Eu cred că am fost destul de curajoasă pe toată perioada turneului şi pe parcursul întregului sezon de zgură. Nu pot să spun că nu am fost curajoasă, însă ea (n.r. - Ostapenko) a fost mai în formă în ziua respectivă. Poate după clasament aşa ar fi fost normal, să câştig eu. Sunt supărată, tristă, dar viaţa merge înainte, chiar dacă am simţit că vine sfârşitul lumii pentru un moment. E o nouă zi, trebuie să o iau de la capăt, cu siguranţă acest moment mă va ambiţiona şi poate a treia oară va fi cu noroc”, a declarat tenismena constănţeană. Totuşi, Halep a glumit la aeroport în momentul în care i s-a spus că Pliskova a declarat după înfrângerea din semifinale că va paria toţi banii pe un succes al Simonei în finală. „Îmi pare rău pentru ea. O să îi returnez banii”, a spus Halep.

După turneul parizian, Halep a devenit lider în clasamentul WTA „Race to Singapore”, care stabileşte cele opt tenismene ce vor participa la Turneul Campioanelor.

Aflată acum pe locul 2 WTA, după Angelique Kerber (Germania), diferenţa dintre cele două tenisemene fiind de 185 de puncte, pentru Simona Halep urmează turneul de la Birmingham, dotat cu premii în valoare totală de 819.940 dolari, care va avea loc în perioada 19-25 iunie. Prezenţa la turneul din Marea Britanie este pusă sub semnul întrebării, deoarece Halep va efectua un RMN la gleznă, pentru a decide dacă va concura la Birmingham, înaintea turneului de Wimbledon. Pentru a ajunge pe primul loc WTA înaintea celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, Halep trebuie să câştige turneul de la Birmingham, iar Kerber să nu ajungă în semifinale.

În cazul în care nu va putea evolua la Birmingham, Simona Halep va participa direct la Wimbledon, turneu programat în perioada 3-16 iulie, fără să dispute un alt turneu pe iarbă.

