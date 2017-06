Halep va lupta pentru trofeu la Paris, dar și pentru locul 1 WTA

Calificarea reușită de Simona Halep în finala celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, de la Roland Garros, dotat cu premii în valoare totală de 16.700.000 de euro, a fost elogiată în presa internațională, care a remarcat jocul foarte bun al tenismenei constănțene la actuala ediție a turneului parizian. Victoria din semifinale, 6-4, 3-6, 6-3, din duelul cu sportiva cehă Karolina Pliskova (Cehia, locul 3 WTA și favorită numărul 2), îi conferă Simonei un moral extrem de ridicat înaintea duelului din ultimul act de la Paris.

Cotidianul francez „L'Equipe” a titrat „Halep, Cuceritoarea”, iar „Le Figaro” a scris că Halep a fost „irezistibilă” în meciul cu Pliskova. Iar agenţia „Ansa” a specificat că Simona va luptă nu doar pentru trofeul „Suzanne Lenglen” acordat învingătoarei de la Roland Garros, ci şi pentru prima poziție în ierarhia WTA.

Simona Halep, ocupanta locului 4 WTA și favorită numărul 3 la Roland Garros, pornește favorită în confruntarea de sâmbătă, de la ora 16.00 (în direct la Eurosport și Pro TV), din finala cu Jelena Ostapenko (Estonia, 47 WTA), surpriza actualei ediții a turneului de la Paris.

„Jocul meu este mai puternic şi diferit. Am o atitudine mai bună. Cred că sunt o jucătoare mai diferită şi mult mai puternică decât în 2014. Am spus că joc pentru două lucruri: primul meu Grand Slam şi numărul unu în lume. Este o provocare foarte mare. Dacă se va întâmpla, se vor întâmpla două lucruri în acelaşi timp şi va fi extraordinar. Am auzit multă lume vorbind în jurul meu despre faptul că sunt favorită şi am fost sinceră când am spus că nu sunt, deoarece simt acest lucru. Este plăcut să fiu din nou în finală și sper că voi juca mai bine de data aceasta și voi câștiga”, a declarat Halep la conferinţa de presă desfășurată după meciul cu Pliskova.

Prezentă pentru a doua oară în carieră în finala unui turneu de Grand Slam, și tot la Roland Garros, Simona vrea ca înfrângerea din 2014, 4-6, 7-6 (7/5), 4-6 cu rusoaica Maria Şarapova, să nu se mai repete, iar sâmbătă să ridice deasupra capului marele trofeu, așa cum s-a întâmplat în 2008, în întrecerea junioarelor, când Halep s-a impus la Roland Garros, 6-4, 6-7 (3/7), 6-2 cu Elena Bogdan.

Parcursul Simonei Halep până în finală în acest an la Roland Garros - turul 1: 6-2, 6-3 cu Jana Cepelova (Slovacia, 89 WTA); turul al doilea: 6-4, 6-3 cu Tatjana Maria (Germania, 102 WTA); turul al treilea: 6-0, 7-5 cu Daria Kasatkina (Rusia, 28 WTA); optimi de finală: 6-1, 6-1 cu Carla Suarez Navarro (Spania, 23 WTA); sferturi de finală: 3-6, 7-6 (8/6), 6-0 cu Elina Svitolina (Ucraina, 6 WTA); semifinale: 6-4, 3-6, 6-3 cu Karolina Pliskova (Cehia, locul 3 WTA și favorită numărul 2).

