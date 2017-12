Halep, vedetă la Wimbledon

Astăzi se dă startul în cea mai prestigioasă întrecere din tenisul mondial - turneul de Grand Slam de la Wimbledon, iar printre marile favorite la câştigarea trofeului în competiţia feminină se numără constănţeanca Simona Halep. Clasată pe locul 3 în clasamentul WTA, sportiva în vârstă de 22 de ani a fost primită ca o vedetă de organizatori, oferind un interviu pentru site-ul oficial în chiar prima zi la Londra.

„Cu mulţi ani în urmă, mă uitam pe net la clasament şi eram pe a patra pagină. Visul meu a fost să ajung pe prima şi, acum că am reuşit, sunt foarte fericită. Vreau doar să mă bucur de acest moment, să încerc să progresez în joc şi, poate, să ajung pe unul dintre primele două locuri. Mai am însă mult de muncit”, a spus Halep, care şi-a amintit cu plăcere de felul în care a fost primită acasă după finala jucată la Roland Garros: „A fost un moment senzaţional, pentru că am mers de la avion direct pe covorul roşu şi m-au aşteptat peste 300 de fani. A fost momentul vieţii mele”. Halep, care a fost eliminată în runda a doua a ediţiei trecute la Wimbledon, speră să aibă un parcurs cât mai lung în acest an. „Turneele de Grand Slam sunt foarte dificile, pentru că toţi încearcă să joace cel mai bun tenis de care sunt capabili. Fiecare meci este greu, dar îmi doresc să ajung cât mai departe la această ediţie şi să dau totul pe teren. Am făcut o recuperare bună, mai ales că fizioterapeutul a fost alături de mine şi am lucrat în fiecare zi la partea musculară. Mă simt bine şi sunt pregătită sută la sută pentru turneul de la Wimbledon”, a explicat Halep. În primul tur, constănţeanca o va întâlni pe Teliana Pereira (Brazilia, locul 91 WTA).