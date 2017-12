Halle Berry este gata de muncă!

Deşi în luna martie a devenit mamă pentru prima dată, actriţa americană de culoare nu va lipsi mult de pe marile ecrane. Halle Berry, în vîrstă de 41 de ani, va începe filmările la o dramă psihologică în care va juca rolul unei femei suferind de personalitate multiplă. Filmul independent “Frankie and Alice” va fi produs chiar de Halle Berry, pentru Access Motion Pictures, în asociere cu Reality Pictures in Motion. Filmul prezintă povestea unei femei suferind de o tulburare de personalitate multiplă, care se luptă cu o identitate a sa, o caucaziană rasistă care ameninţă să pună stăpînire pe mintea ei. Cu siguranţă, Halle Berry o va lua pe fiica sa, Nahla Ariela, pe platoul de filmare. Actriţa, cîştigătoare a unui premiu Oscar pentru rolul din “Puterea dragostei”, şi-a dorit foarte mult să devină mamă şi se declara chiar pregătită să adopte dacă nu va reuşi să aibă un copil biologic. Tatăl fiicei sale este top modelul canadian Gabriel Aubry, în vîrstă de 32 de ani, cu care starul din “Catwoman” are o relaţie de doi ani.