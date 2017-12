Halle Berry, premiată

Actriţa americană Halle Berry a fost declarată câştigătoarea premiului pentru cel mai bun parfum al anului lasat de o celebritate, în cadrul ceremoniei FiFi Awards, desfăşurată la New York. Parfumul se numeşte Reveal şi este al treilea lansat de vedeta de la Hollywood. ”Poate face orice femeie să se simtă frumoasă şi încrezătoare”, spune Halle Berry despre parfumul ce îi poartă numele. Actriţa în vârstă de 44 de ani se declară pasionată de combinarea aromelor, pe care o consideră ”o minunată formă de exprimare”. Gala Fifi Awards este organizată de The Fragrance Foundation, organizaţie creată de şase dintre cele mai mari nume din industria cosmetică. În fiecare an, este aleasă o celebritate care, prin contribuţia sa la paleta de arome, a atras numeroşi clienţi. Printre câştigătorii ediţiilor precedente se numără Paris Hilton şi Usher.