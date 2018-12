Handbalista Cristina Neagu, cea mai bună marcatoare din istoria Campionatelor Europene

Cu cele cinci goluri reuşite din acţiune, luni seară, la Brest, în meciul cu Germania, câştigat de România cu scorul de 29-24, handbalista Cristina Neagu a devenit cea mai bună marcatoare din istoria Campionatelor Europene. Cea supranumită „Messi din handbal” a ajuns la 206 goluri marcate la cele şase ediţii ale turneelor finale la care a participat, iar la actuala ediţie sportiva noastră îşi mai poate îmbunătăţi recordul. Cristina Neagu a depăşit-o cu un gol pe unguroaica Agnes Farkas, deţinătoarea vechiului record, cu 205 goluri înscrise. Neagu a doborât recordul în minutul 27, când scorul a devenit 13-10 pentru România.

„Sunt mândră, normal, e un lucru obţinut, va rămâne în istorie, dar pentru mine, personal, important este că astăzi am făcut un meci excepţional cu Germania. Am făcut un meci foarte bun, cu mult mai puţine greşeli decât cu Cehia, am meritat victoria. Urmează Norvegia, dar haideţi să ne bucurăm de victoria de acum şi de mâine ne gândim şi la Norvegia”, a declarat Cristina Neagu, la TVR, după succesul cu Germania.