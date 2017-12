Handbalul danez, în genunchi la Constanţa

Două meciuri, două victorii pentru Handbal Club Municipal Constanţa în Grupa E a Ligii Campionilor. Sîmbătă seară, la Sala Sporturilor, campioana României a învins cu 33-28 pe danezii de la GOG Svendborg Gudme, făcînd un pas important spre calificarea în optimile de finală ale competiţiei.

Pentru formaţia noastră urmează o nouă săptămînă de foc. Miercuri, de la ora 17.00, HCM Constanţa joacă în Sala Sporturilor pentru primul loc al Ligii Naţionale cu Steaua, iar sîmbătă, de la ora 20.15, urmează marea confruntare din Liga Campionilor (tot pentru prima poziţie) cu super-favorita Grupei E, THW Kiel.

Părea un vis! Dar s-a realizat... după primele două etape ale Grupei E din Liga Campionilor: HCM Constanţa şi celebra echipă THW Kiel au acumulat maximum de puncte şi se îndreaptă spre calificarea în optimile de finală ale competiţiei. "Nu pot spune că sîntem calificaţi deja. Am obţinut două victorii mari, dar mai este un drum lung”, declară prevăzător Laurenţiu Toma, la fel ca şi Ionuţ Rudi Stănescu: "Am făcut un pas mare, dar nu decisiv! Trebuie să jucăm foarte bine cu Kiel, să obţinem măcar un punct, abia atunci putem vorbi despre calificare”. Realism şi modestie... chiar şi atunci cînd cei doi au fost oameni decisivi în victoria mare, enormă, realizată sîmbătă în faţa danezilor de la GOG Svenborg Gudme. Un nou succes formidabil realizat de o echipă ce a dovedit din nou spirit, mentalitate, luptă şi dîrzenie în elita... semicercului planetar. Un succes convingător, obţinut în faţa unui public... "de nota 1.000”, aşa cum declara impresionat George Buricea. Doar 12 minute, soarta a surîs ambelor echipe într-un echilibru perfect. Apoi, Toma s-a transformat într-o veritabilă "armă automată”... catapultînd cingi mingi consecutive în poarta daneză (din cele 11 goluri totale) pentru prima diferenţă a tabelei, 9-6, ultimul gol din seria impresionantă fiind marcat în dublă inferioritate numerică. "Au jucat foarte bine, practicînd o apărare agresivă, căreia nu i-am găsit răspuns, ne-a dat peste cap”, a recunoscut interul oaspeţilor Claus Flensborg. Evoluînd constant, chiar cu inerente greşeli ofensive, constănţenii antrenaţi de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi nu au mai cedat iniţiativa, dominîndu-şi autoritar puternicii adversari. A fost 17-12 la pauză, diferenţă ce s-a menţinut, cu variaţii minime, pe tot parcursul reprizei secunde, cu un singur moment de cumpănă... minutul 55, atît de puţin, şi totuşi... danezii veniseră la două goluri (28-26), noi eram în inferioritate, ei aveau atacul, oboseala tindea către epuizare. Sala, cei 1.500 de spectatori superbi, au ezitat o secundă, dar au marcat apoi momentul. În picioare... iad pentru danezi. Putere, energie, inspiraţie către proprii handbalişti! Buricea o dată, Buricea de două ori! Amintind finalul incandescent de anul trecut cu Dinamo, ce a asigurat titlul naţional Constanţei, cel mai bun apărător al Ligii (de ce nu a Campionilor?!) a suflat mingea de sub nasul şi din mîna danezilor pentru contraatacurile (gol Toma, apoi Buricea) ce au adus lumea sportivă constănţeană în extaz: 33-28, a doua victorie consecutivă în Europa, iar marea calificare pare atît de aproape acum... Şi va veni, cu siguranţă!

O nouă săptămînă... miercuri Steaua, sîmbătă Kiel

"De ce nu? Constanţa are două victorii, la fel şi Kiel. Aşadar, săptămîna viitoare (n. r. - sîmbătă) jucăm pentru primul loc în grupă. E multi-plus!”, a declarat jucătorul ce a dominat semicercul, Milutin "Şile” Dragicevic. "A fost un meci de calitate, iar sorţii ne-au surîs nouă. Am pregătit foarte bine jocul, apărarea reuşind să anihileze piesele de bază ale lui Gudme. Publicul a fost al optulea jucător, asigurîndu-ne liniştea victoriei”, a punctat Lucian Râşniţă. "A fost un meci epuizant, dar fericirea este cu atît mai mare. Nordicii pur şi simplu nu găsesc cheia pentru a desface apărarea noastră avansată. Avem şanse mari să mergem mai departe şi îi aşteptăm fără frică pe nemţii de la Kiel”, a declarat Buricea. "Forţa echipei a fost atuul nostru! E îmbucurător, dacă nu am fi fost uniţi, nu am fi reuşit!”, spune Stavrositu. "Sînt mîndru pentru aceşti suporteri şi victoria le-o dedicăm lor!”, a declarat Toma. "În primul rînd aş vrea să remarc spectatorii extraordinari, care au purtat echipa spre victorie. Întreaga echipă şi conducerea tehnică merită toată lauda pentru dăruire exemplară, unitate între toţi jucătorii şi o dorinţă fantastică de succes, care ne-a dus pe final, alături de public, la cele cinci goluri diferenţă”, a concluzionat, fericit, preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu, care era însă îngrijorat pentru accidentarea lui Alexandar Adzic. În ultimul minut, interul sîrb a suferit o fractură la deget, care îl va ţine o perioadă departe de teren, fiind transportat imediat la Spitalul Judeţean. La finalul meciului, nervii danezilor au cedat, portarul şi un alt jucător rupînd două scaune de plastic aflate în holul sălii, vicecampionii Danemarcei fiind apoi convinşi cu greu să vorbească presei române. Organizarea evenimentului la Constanţa a fost remarcată de responsabilul de marketing al EHF Champions League, austriacul Axell Bammer.

Au evoluat echipele - HCM Constanţa (antrenor Lucian Rîşniţă): Stănescu (20 de intervenţii), Popescu (o lovitură de la 7m apărată) - Toma 11 goluri, Dragicevic 7g, Milinovic 6g, Stavrositu 4g, Buricea 3g, Timofte 1g, Adzic 1g, Giotoiu, Muraru, Smigic, Săulescu; GOG Gudme (antrenor Carsten Albrecktsen): Henriksen (9 intervenţii) - K. Jorgensen 7g, Mogensen 6g, B. Jorgensen 4g, Hansen 4g, Petersen 4g, Jesen 2g, Flensborg 1g, Madsen, Larsen, Moller.

Rezultate

Banik Karvina - HCM Constanţa 31-34

GOG Svendborg Gudme - THW Kiel 28-32

THW Kiel - Banik Karvina 44-25

HCM Constanţa - GOG Svendborg Gudme 33-28

Clasament Grupe E

1. THW Kiel 2 2 0 0 76-53 4

2. HCM Constanţa 2 2 0 0 67-59 4

3. GOG Gudme 2 0 0 2 56-65 0

4. Banik Karvina 2 0 0 2 56-78 0