HC Dobrogea Sud a cedat la cinci goluri la Baia Mare

Etapa a 4-a a Ligii Naţionale de handbal masculin a consemnat sâmbătă a doua înfrângere din actualul campionat pentru HC Dobrogea Sud Constanţa, echipa pregătită de Zvonko Sundovski şi Marko Isakovic fiind depăşită de Minaur în meciul disputat în Sala Şcolii Generale „Vasile Alecsandri” Nr. 5 din Baia Mare.

Formaţia constănţeană nu se regăseşte în acest start de sezon, iar partida pierdută cu scorul de 23-28, la pauză 11-12, după ce gazdele au condus pe final şi cu opt goluri, scor 28-20, reprezintă un semnal de alarmă înaintea confruntărilor de săptămâna viitoare, de la Constanţa, cu Steaua Bucureşti, în etapa a 5-a a LN, miercuri, 3 octombrie, de la ora 17.30, și dubla cu cehii de la Robstav Plzen, din turul al doilea al Cupei EHF, programată la 6 și 7 octombrie, tot în Sala Sporturilor din Constanța.

Golurile echipei de la ţărmul mării au fost marcate de Nikolic 6, Nistor 3, Malinovic 3, Dalibor Cutura 3, Chikovani 2, Buricea 2, Toma 2, Mocanu 1 şi Ignat 1. Pentru Minaur, cele mai multe goluri au fost înscrise de Csepreghi 9 și Căbuț 5.

„Jocul nu se leagă, ceva nu merge. Au fost ratări, dar mai ales mingi pierdute pe drum, greșeli în atac. Minaur nu are o echipă extraordinară, dar se mobilizează foarte bine acasă. La noi, echipa nu are suflet, nerv, nimeni nu a ieșit în evidență, să revitalizeze jocul. Au fost momente în care am fi putut să revenim. Portarii nu au jucat rău, apărarea a mers bine 40-45 minute, apoi echipa a căzut pentru că a primit foarte ușor goluri pe faza a doua și contraatac”, a declarat preşedintele HCDS, Ionuţ Rudi Stănescu, pentru site-ul oficial al clubului, hcdbrogeasud.ro.