HCM nu şi-a putut lua revanşa în faţa suporterilor

HCM Constanţa a înregistrat, din păcate, o nouă înfrângere în etapa a 9-a a Grupei C a Ligii Campionilor, cedând, aseară, la Buzău, scor 24-26 (9-12), în meciul cu echipa rusă Sankt Petersburg. Deşi păstra şanse minime de calificare în optimi indiferent de rezultatul cu HCM, vicecampioana Rusiei şi-a jucat până la capăt şansa, obţinând în final un succes mai puţin scontat. În schimb, lipsa mizei şi-a pus amprenta asupra evoluţiei campioanei României, a cărei evoluţie, cu excepţia ultimelor zece minute, a lăsat, din nou, de dorit. După un start echilibrat, când HCM a condus cu 2-1, Sankt Petersburg a fost mereu în avantaj pe tabelă, intrând la cabine la adăpostul a trei goluri, 12-9. Prima jumătate a părţii secunde a aparţinut tot formaţiei ruse, care s-a distanţat la patru lungimi în min. 42, 17-13, însă HCM nu a mai cedat lupta, iar finalul ar fi putut să-i aducă o victorie spectaculoasă. HCM a început să se apere mult mai bine, torpilele lui Stamate au început să-şi găsească ţinta, iar tabela a arătat din nou egalitate în min. 53, scor 23-23! Buricea a readus HCM-ul în avantaj un minut mai târziu, 24-23, însă aceeaşi extremă stânga a ratat apoi două oportunităţi de a desprinde formaţia constănţeană pe tabelă. Ruşii nu s-au lăsat invitaţi prea mult, au egalat la 24, iar apoi au revenit la conducere, scor 25-24. Antrenorul Constantin Ştefan a cerut time-out cu 45 de secunde înainte de final pentru a pregăti ultima aruncare, dar Ghionea a greşit pasa şi a prilejuit ruşilor să închidă tabela la 26-24.

„Am ratat foarte mult şi acest lcuru a dus la înfrângere. Am fost însă aproape să şi câştigăm, dar am avut moralul scăzut după eşecul de săptămâna trecută. Sper să ne revenim, pentru că mai avem multe meciuri în campionat. În Liga Campionilor toate echipele sunt puternice“, a spus Ghionea. „Am avut o evoluţie slabă încă de la început, dar spre final am revenit şi doar o greşeală ne-a despărţit de un succes. Păcat că am pierdut în faţa unei echipe care este cam de aceeaşi valoare cu noi“, a afirmat şi Marius Stavrositu.

Au evoluat - HCM: Popescu (8 intervenţii), Stănescu (2 intervenţii); A. Stamate 6g, Ghionea 5g (4x7m), Criciotoiu, Irimescu şi Buricea - câte 3g, Toma 2g (2x7m), Csepreghi, Sabou - câte 1g, Adzic, Novanc, Stavrositu, Sadoveac, Angelovski; Petersburg: Bogdanov (14 intervenţii, 1x7m); Shindin 8g (1x7m), Nasyrov şi Cheslov - câte 5g, Pronin 3g, Gaboev 2g, Pyshkin şi Vyshnevskyy - câte 1g, Snashkin 1g (1x7m), Lyashenko, Mukhin, Polyakov.

Tot aseară, într-un alt joc din grupă: HSV Hamburg - Cimos Koper 27-27 (13-13); Ultimul meci din grupă, Orlen Wisla Plock - Metalurg Skopje, se va disputa duminică, de la ora 18.30. Clasament: 1. Hamburg 17p, 2. Cimos 11p, 3. Metalurg 10p, 4. Wisla 7p, 5. St. Petersburg 5p, 6. HCM Constanţa 2p.