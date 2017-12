HCM participă la Cupa “Stelele Călăraşiului”

Cu mai puţin de două săptămâni rămase până la primele jocuri oficiale, campioana HCM Constanţa va disputa ultimele jocuri de verificare. Astfel, astăzi şi vineri, campionii României vor participa la Cupa “Stelele Călăraşiului”, competiţie la care şi-au mai anunţat prezenţa, alături de echipa gazdă CSM Călăraşi (Divizia A), formaţiile CSM Ploieşti şi Dinamo Bucureşti. Un patrulater util, care va oferi un nou prilej antrenorului Zvonko Sundovski de a-şi vedea jucătorii la lucru. „Sunt ultimele meciuri de pregătire şi sperăm să fie cât mai bune. Echipa în acest moment este destul de pregătită, am avut multe meciuri foarte bune de verificare, acum a mai venit un jucător şi la aceste jocuri de la Călăraşi avem ocazia să punem ultimele lucruri la punct. Vom juca şi în formulă completă acum. Venirea lui Cutura este un plus mare pentru echipă, un jucător cu o experienţă foarte mare. Va aduce un plus în atac, unde avem nevoie şi sperăm ca în ofensivă să ne descurcăm la fel de bine ca în apărare. Toţi cei care au venit în această vară sunt jucători cu mare experienţă, profesionişti, ştiu să se adapteze bine sistemului nostru de joc“, a declarat căpitanul Laurenţiu Toma.

Programul turneului - astăzi, ora 10.00: CSM Călăraşi - CSM Ploieşti, ora 11.45 HCM Constanţa - Dinamo Bucureşti, ora 16.30: CSM Ploieşti - Dinamo Bucureşti, ora 19.00: CSM Călăraşi - HCM Constanţa; mâine, ora 10.00: CSM Călăraşi - Dinamo Bucureşti, ora 11.45: HCM Constanţa - CSM Ploieşti.

DOAR TURNEUL PRELIMINAR LA CONSTANŢA. Deşi la un moment dat existau speranţe că eforturile conducerii echipei constănţene vor fi apreciate şi de oficialii EHF, aceştia nu par dispuşi să ofere posibilitatea HCM-ului de a evolua şi în grupele Ligii Campionilor în faţa propriilor suporteri. „Au existat discuţii purtate de preşedintele Nicuşor Constantinescu care a încercat să-i convingă să evoluăm la Constanţa. Datorită dumnealui acest turneu preliminar se joacă la Constanţa (n.r. - 8-9 septembrie). Din păcate însă, dacă ne vom califica în grupele Champions League, meciurile se vor juca, probabil, tot la Buzău, pentru că EHF nu acceptă sala din Constanţa. Ar mai fi Sala Polivalentă din Bucureşti, dar este greu de închiriat, pentru că la un astfel de meci ai nevoie de patru zile cu montatul suprafeţei şi tot ce mai este necesar, iar cei de acolo nu pot bloca sala atâtea zile“, a precizat vicepreşedintele grupării constănţene, Marius Puşcaşi.