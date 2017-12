HCM revine la Constanţa

După o lună de pregătire şi meciuri amicale în Serbia, Slovenia şi Germania, HCM Constanţa se întorce în această noapte în ţară, cu gândul la turneul de calificare în grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal masculin, programat la Constanţa, în Sala Sporturilor, pe 8 şi 9 septembrie. Campioana României a susţinut opt partide amicale, înregistrând cinci victorii, 27-25 cu Vardar Skopje, 25-23 cu Gorenje Velenjie, 38-28 cu Rokometni Klub Krsko, 33-23 cu Dubrava Zagreb şi 23-21 cu Wacker Thun, şi trei înfrângeri, 33-38 cu RK Maribor Branik, 24-28 MT Melsungen şi 23-27 cu Nordhorn-Lingen, dar obiectivul principal al echipei pregătite de macedoneanul Zvonko Sundovski a fost omogenizarea relaţiilor de joc.

„În ultimul meci de la turneul din Germania, Kone Cup, am câştigat, dar nu am jucat aşa cum ne-ar fi plăcut, chiar dacă am făcut-o mai bine decât în primele două jocuri de la această competiţie. Mai trebuie să schimbăm nişte lucruri în jocul echipei, iar asta se va întâmpla în timpul rămas până la turneul de calificare în grupele Ligii Campionilor”, a spus Sundovski. Un pic obosiţi după un adevărat tur de forţă, jucătorii constănţeni aşteaptă cu nerăbdare debutul oficial al sezonului. „A fost o lună de pregătire destul de lungă, dar ne bucurăm că am încheiat-o cu o victorie. Sper ca pregătirea să ne fie de folos, pentru că ne aşteaptă un drum lung, cu un campionat mai greu decât în sezonul trecut şi un turneu de calificare în grupele Ligii Campionilor”, a declarat extrema dreapta Laurenţiu Toma. „Am avut meciuri grele de verificare, împotriva unor echipe puternice şi este bine că acestea ne-au scos în evidenţă puţinele lacune din joc. În timpul rămas la dispoziţie până la primul joc oficial al sezonului sperăm să ne omogenizăm jocul şi mai mult”, a adăugat centrul Marius Stavrositu, completat de interul stânga Alexandru Csepreghi: „S-a muncit bine, s-a lucrat mult şi abia aşteptăm să ajungem acasă”.