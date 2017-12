HCM, victorii pe linie în meciurile amicale

Cu un nou antrenor pe banca tehnică, macedoneanul Zvonko Sundovski, şi cu achiziţii de marcă, HCM Constanţa a impresionat în cele două amicale disputate în această vară. Campioana României a trecut de vicecampioana Macedoniei, Vardar Skopje, cu 27-25, în singura partidă de verificare desfăşurată în cantonamentul de la Zlatibor (Serbia), şi a învins campioana Gorenje Velenjie cu 25-23, în primul joc din stagiul de pregătire de la Gradec (Slovenia). Mulţumit de rezultat, dar şi de evoluţia echipei sale, tehnicianul macedonean este convins că HCM va fi pregătită pentru debutul oficial în noul sezon, programat pe 8-9 septembrie, când Constanţa va găzdui meciurile Grupei a III-a din preliminariile Ligii Campionilor.

„Avem destul de puţin timp la dispoziţie ca să facem mari schimbări în jocul echipei, dar încercăm. Jucătorii se descurcă bine, se vede că au calităţi, se antrenează la nivel maxim şi cred că vom fi pregătiţi pentru primele meciuri oficiale. Sunt mulţumit de felul în care ne prezentăm în acest moment, dar am făcut destul de multe erori, iar în perioada următoare trebuie să lucrăm la acest capitol şi să eliminăm greşelile neprovocate”, a declarat Sundovski.

ATMOSFERĂ BUNĂ ÎN LOT. Aflaţi în cantonament de peste două săptămâni, jucătorii constănţeni trag tare şi aşteaptă cu nerăbdare startul oficial al sezonului.

„Atmosfera este bună la echipă, ne-am acomodat şi am început să legăm relaţiile de joc între noi. Mai avem două săptămâni de cantonament, am susţinut doar două meciuri amicale împotriva unor echipe puternice şi le-am câştigat pe amândouă. Am jucat bine cu toţii, mai ales că ne-am dorit să învingem, pentru că victoriile aduc victorii, iar noi suntem în plină pregătire pentru preliminariile Ligii Campionilor. Mai sunt programate trei jocuri de verificare în Slovenia, vrem să le câştigăm şi pe acestea, apoi vine turneul foarte puternic din Germania, unde ne dorim să ieşim învingători. Treptat o să ne intrăm în ritm şi o să fim la capacitate maximă la turneul de calificare în grupele Ligii Campionilor. Sigur, este greu să stai o lună departe de casă, dar performanţa cere sacrificii şi trebuie să muncim pentru a ajunge unde ne dorim”, a declarat interul dreapta Bogdan Criciotoiu.

Campioana României la handbal masculin va susţine un nou meci amical sâmbătă, de la ora 19.00, la Maribor, când va întâlni formaţia gazdă, RK Maribor Branik, echipă participantă în EHF Cup.