Hocus-pocus cu Denis Alibec

În plină criză financiară, administrativă şi sportivă, FC Farul are şansa de a face cel mai important transfer din istoria clubului. Sau, cel puţin, aşa au anunţat conducătorii grupării de pe litoral, care au declarat că s-au înţeles cu Inter Milano, campioana Italiei, pentru transferul lui Denis Alibec. Mutarea a fost confirmată atît de actualul patron, cît şi de directorul executiv al constănţenilor, Dan Pîra. “Ştiu că cele două cluburi au ajuns la o înţelegere, însă mai trebuie ca şi jucătorul să-şi dea acordul. Vom vedea dacă Alibec va dori să plece la Inter”, a explicat Pîra. În schimb, atacantul în vîrstă de 18 ani a spus că nu ştie nimic despre acest transfer şi nu pare încîntat să evolueze la juniorii Interului. “Pe mine nu m-a contactat nimeni de la Internazionale Milano şi nici conducătorii de la Farul nu mi-au spus nimic. Am mai multe oferte şi nu m-am decis încă unde merg. Mi-aş dori mai degrabă să joc la o echipă de seniori, chiar dacă plecarea la Milano pare un pas înainte”, a explicat Alibec. Jucătorul constănţean a negat faptul că ar fi semnat un contract de reprezentare cu fraţii Victor şi Ioan Becali, cei care i-au dus la Inter pe Adrian Mutu şi Ianis Zicu şi au o relaţie bună cu patronul italienilor, Massimo Moratti. “Eu am alt impresar, Marcel Kacinari, un sloven, şi nu am nici o treabă cu firma fraţilor Becali”, a adăugat Alibec. În ciuda acestui anunţ, jucătorul constănţean continuă să fie o ţintă pentru Steaua, care va trebui să mărească oferta pentru a-şi asigura serviciile sale. În condiţiile în care oficialii Farului au anunţat drept sumă de transfer la Milano 800.000 de euro, este greu de crezut că gruparea din Ghencea va oferi mai mult. O altă variantă lansată de patronul Farului este împrumutul la Inter pentru un sezon, cu opţiune de cumpărare pentru formaţia italiană.

Negocieri cu un investitor-surpriză

Situaţia grupării de pe litoral ar putea să se limpezească pînă vineri, cînd este programată o nouă şedinţă a Adunării Generale a Membrilor Fondatori ai FC Farul. Astfel, actualul patron al constănţenilor se află în plină negociere pentru vînzarea clubului cu un om de afaceri din Bucureşti, Giani Nedelcu. Deţinător al unei averi de cîteva zeci de milioane de euro, acesta a mai fost implicat în fotbal, susţinînd financiar pe Rocar Bucureşti şi Ştiinţa Bacău. Discuţiile au fost intermediate de Mircea Crainiciuc, fost director sportiv la FC Farul, dar şi fost preşedinte la Ştiinţa Bacău. “Este o discuţie mai amplă, care va continua în aceste zile. Nu ştiu dacă va fi ceva concret pînă vineri”, a explicat Crainiciuc, care s-a aflat în ultimele zile la Constanţa. De remarcat că Nedelcu este stabilit în Grecia, ţară în care se află în vacanţă, de aproape trei săptămîni, patronul Farului.

Pentru a grăbi preluarea clubului de către un alt investitor, fanii constănţeni vor organiza astăzi, de la ora 18.00, un miting de protest în faţa tribunei oficiale a Stadionului “Farul”. “Ne dorim o clarificare a situaţiei clubului şi formarea unei echipe care să se lupte la promovare. Îmi doresc să fie un miting civilizat. La 18.00 ne vom întîlni în faţa tribunei oficiale, iar o oră mai tîrziu ne vom încolona şi vom pleca spre Sala Sporturilor, unde vom continua mitingul”, a spus Sorin Mihăilescu, liderul galeriei constănţene.