“Iar Guvernul duşman ţi-este”

După brambureala legislativă cu durata concediului maternal ne-am dat seama, încă o dată, că legea Guvernului este făcută de Zeus Traian Băsescu şi Nuţica Udrea. PDL a hotărât să-l mandateze pe ministrul Botiş să reducă la jumătate concediul de creştere a copilului. Reacţiile publice sunt explozive. Între timp, Nuţica de la Turism declară că ea, dacă ar fi mamă, nu ar putea sta departe de muncă mai mult de câteva luni! UDMR se opune făţiş şi cere Guvernului să-şi retragă propunerea cu reducerea concediului maternal. Stupoare: pedeliştii anunţă că ei nu au propus aşa ceva! Că e o greşeală şi o confuzie... Pe bietul Botiş, ministru al Muncii, îl apucă transpiraţia. Colegii de partid îl lasă în ofsaid, anunţând că el ar fi decis, de capul lui, o asemenea măsură! Băsescu merge la şedinţa coaliţiei, care mai are puţin şi bate toate recordurile în materie de blocaje, şi sub bagheta “magică” prezidenţială lucrurile iau o altă turnură. Dacă blonda de la Turism nu poate sta acasa decât câteva luni în postnatal, de ce ar sta celelalte mame mai mult? Concluzia? Premierul a anunţat luni seara că perioada de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului va fi redusă, din 2011, de la doi ani, la un an pentru viitoarele mame, fără să fie afectată valoarea indemnizaţiei, modificări care nu vor fi aplicate şi beneficiarilor actuali. Aşa că mămicile care nu au soacre sau părinţi ieşiţi la pensie trebuie să găsească o altă variantă pentru creşterea copilului. Eurodeputatul PSD Rovana Plumb critică măsura reducerii concediului maternal şi spune că “Guvernul Grinch mai dă o lovitură”, iar Emil Boc s-a transformat într-o “marionetă care este expertă doar în distrugeri”. Preşedintele PSD Cluj, Remus Lăpuşan, consideră că premierul Boc a devenit “principalul duşman al familiei şi al căminului” şi a distrus dreptul mamei de a vedea primii paşi ai propriului copil prin decizia de a reduce la jumătate perioada concediului maternal. Pentru a se băga şi ea în seamă, deputatul PDL Sulfina Barbu a declarat că discuţiile pe tema concediului maternal “rămân deschise”, susţinând că nemulţumirile UDMR pot fi rezolvate în coaliţie. De aceeaşi părere este şi vicepreşedintele PDL Cezar, însă el a adăugat că, în cazul în care nu se ajunge totuşi la o înţelegere, înseamnă că actuala coaliţie de guvernare nu funcţionează. Deputaţii UDMR s-au întâlnit, ieri, într-o şedinţă inopinată, fiind nemulţumiţi de reducerea concediului plătit pentru creşterea copilului. În România există părinţi mult prea ocupaţi să muncească pentru a plăti taxe şi impozite. Situaţia este însă şi mai dramatică în rândul tinerilor care au pierdut orice impuls pentru întemeierea unei familii. Şi dacă, odată, când mergeai la cununie, ofiţerul stării civile spunea: “Statul sprijină...”, acum, statul Băsescu-Udrea-Boc nu mai sprijină nimic.