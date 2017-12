Iarna se întoarce. Avertizare meteo în toată țara!

După ce în ultimele zile ne-a răsfățat cu soare și temperaturi ridicate, vremea va deveni capricioasă în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de precipitaţii mixte, ninsori la munte și intensificări ale vântului, valabilă începând de joi, 4 februarie, la ora 2.00, și până vineri, 5 februarie, la ora 8.00. În intervalul menţionat, temporar vor cădea precipitaţii sub formă de ploaie şi, trecător, lapoviţă şi ninsoare, joi dimineaţa, mai ales în regiunile vestice, nordice şi centrale, apoi şi în restul țării. Vântul va sufla cu 50 - 55 km/h, iar vremea se va răci în toate regiunile, astfel încât, vineri dimineaţa, temperaturile vor deveni preponderent negative. În Dobrogea, încă de joi, cerul va fi temporar noros şi pe arii relativ extinse vor fi precipitaţii predominant sub formă de ploaie, potrivit specialiștilor de la ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 12 grade C, iar cele minime între -1 şi 2 grade C. Vineri este posibil să avem parte de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 5 grade C, iar cele minime între -3 şi 0 grade C. Sâmbătă, 6 februarie, cerul va fi senin. Vor fi maxime cuprinse între 3 și 6 grade C și minime între -4 și 0 grade C.