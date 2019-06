Iei 10 la BAC, intri gratis la UNTOLD și ai preț special la NEVERSEA!

Absolvenții de liceu care au luat bacalaureatul cu nota 10 au șanse și anul acesta să beneficieze de prețuri speciale și gratuități festivalurile UNTOLD și NEVERSEA. Campania “BAC de 10” continuă și în acest an! Prin această campanie, aflată deja a la cincea ediție, organizatorii UNTOLD și NEVERSEA își propun să susțină performanța în educație și să-I premieze pe cei care iau nota 10 la examenul de Bacalaureat.

DE CE BENEFICII AU PARTE ABSOLVENȚII DE LICEU

În acest an, cine ia nota 10 la BAC va primi un abonament gratuit pentru patru zile la ediția aniversară a festivalului UNTOLD. Pe lângă participarea gratuită la UNTOLD, absolvenții de 10 vor primii fiecare și câte un voucher în valoare de 500 de ron din partea Kaufland România, pe care îl vor putea folosi în festival. În plus, toți cei care s-au înscris la examenul de bacalaureat în sesiunea din vară, vor putea achiziționa abonamentul la un preț special, atât la UNTOLD, cât și la NEVERSEA . La festivalul NEVERSEA vor putea cumpăra abonamentul cu prețul de 499 de lei plus taxe (față de prețul final al abonamentului de 599 de lei plus taxe). La festivalul UNTOLD, vor plăti 715,20 lei plus taxe, față de prețul final al abonamentului de 892,32 plus taxe. „Campania se află deja la a cincea ediție și suntem foarte încrezători în generația tânără a României. Susținem performanța în educație și ne bucurăm enorm că această campanie are ecouri foarte mari în rândul tinerilor absolvenți de liceu din România”, a declarat directorul de Comunicare UNTOLD & NEVERSEA, Edy Chereji. Toți absolvenții care doresc să participe la campanie trebuie să acceseze link-ul http://untold.com/bacde10. În campania de anul trecut, 104 absolvenți care au promovat examenul de Bacalaureat cu nota 10 au primit abonamente cadou la cele mai tari petreceri ale anului 2018, UNTOLD și NEVERSEA. Alți peste 4000 de tineri au primit reducere la abonament.